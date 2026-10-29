“Справедлива България” ТВ Методи Бъчваров в предизборното студио на "Справедлива България". Заедно с вицето си Ленин Станоев са се регистрирали с 2867 подписа, но са получили 1563 гласа.

След приключването на първия тур на изборите от Института за развитие на публичната среда са направили фрапиращи изводи за харченето на т.нар. медийни пакети. Става ясно, че кандидати за "Дондуков" 2, които са получили слаба електорална подкрепа - а това са 3/4 от кандидатите, са направили големи разходи за медийно представяне, а пък концентрацията на средства е главно в пет медии. Изключително куриозен случай е, че някои от интервютата с кандидатите за президентското кресло на медията с най-голяма сума по медийни пакети - тв "Справедлива България", имат под 100 гледания.

"Има редици недостатъци и дефекти в цялостната уредба", каза в интервю пред БНР Александър Андреев, бивш член на ЦИК.

В предаването "12+3" той коментира кандидатипрезидентските двойки, които на първия тур на изборите получиха по-малко гласове от тези, събрани в подписката, за да се регистрират в ЦИК като кандидати. "От една страна медийните пакети заместват съществувалото в началото финансиране от страна на държавата, и които нямат субсидии, да си финансират изборите. Целта на медийните пакети е да осигурят на кандидатите - да се представят и участват в предизборната кампания. И те се дават на партии, коалициите и инициативни комитети, а не на медиите. И оттук нататък те избират на коя медия да ги предоставят. Следва да се прецени и анализира, как да се ограничат тези средства в медии, които нямат покритие или гледаемост, или са достатъчно малки. В предходни избори медийните пакети се даваха на онлайн сайтове, създадени от партии и коалиции и не отиваха по предназначение", коментира Александър Андреев.

С решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) право на медийни пакети получиха 24 кандидатски двойки – партии и инициативни комитети. Общият размер на предвидените средства надхвърля 490 хил. евро. Всяка от тях можеше да използва до 20 451.68 евро за платено представяне в избрани медии.

14 инициативни комитета са договорили общо 283 301 евро за медийно представяне, а подкрепените от тях кандидатски двойки са получили по-малко от 5 хил. гласа всяка. Те са получили приблизително 58% от общата стойност на договорите за медийни пакети. Нещо повече, според последните данни от регистъра на ЦИК към 23-и октомври стойността на одобрените договори достига 480 578.80 евро, като над три четвърти от тази сума са концентрирани в пет медии.

Итересни са резултатите на 11 двойки, получили между 1 000 и 3 000 гласа, за чието медийно представяне са договорени общо 224 768 евро. Преглед на подписките за регистрация показва още един важен детайл: 12 от 14-те двойки са получили по-малко гласове, отколкото са събраните от тях подписи за участие в изборите. Така например Иво Лулчев - Стефан Попов от "Независимо сдружение Екогласност" имат 2860 подписа, само 1132 гласа и са получили 20 440 евро медиен пакет; Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов са регистрирани с над 4 хил. подписа, но са получили 1165 гласа.

От Института за развитие на публичната среда подчертават, че целта на медийните пакети не е да гарантират определен изборен резултат, а да дадат възможност за публично представяне на участниците в кампанията. Данните обаче поставят въпроси за ефективността на този механизъм, за концентрацията на публичния ресурс в отделни медии и за препоръките, чрез които може да се гарантира, че финансирането действително ще допринесе за информираността на избирателите.

Подписите за регистрация на кандидатите и гласовете, получени на избори, изразяват различен вид подкрепа. Избирател може да подкрепи участието на дадена двойка, а впоследствие да избере друга или изобщо да не гласува. И в тази връзка разминаванията не доказват нарушение, но повдигат въпроси относно условията за достъп до медийни пакети и ефективността на предоставеното публично финансиране.

Къде отиват медийните пакети

Според данни от регистъра на ЦИК към 23.10 общата стойност на договорите за медийни пакети достига 480 579 евро. Средствата обаче не са разпределени равномерно. Над 76% от договорената сума, или приблизително 366 хил. евро, са насочени към пет медийни доставчика.

Най-много публични средства са договорени с ТВ “Справедлива България” (Стрийм ТВ) – 134 400 евро, или близо 28% от общата стойност на договорите. Следват Българската национална телевизия (БНТ) със 75 018 евро – осигуряваща национално покритие и работеща по тарифи, определени от Министерски съвет и по-ниски от тези на търговските телевизии. На трето място по привлечени средства е ТВ Евроком с 67 522 евро, на четвърто – ТВ1 с 51 240 евро и на пето – “Добруджа кабел” с 38 266 евро.

Концентрацията на публични средства поставя и въпроса за аудиторията, до която достига финансираното медийно съдържание. По данни на Media Research Hub за периода септември 2025 – юни 2026 г. БНТ 1 има седмичен обхват от близо 1.76 млн. души, а ТВ Евроком – около 235 хил. души сред населението на възраст 16-74 години. За останалите медии от челната петица няма съпоставими публични измервания на телевизионната аудитория.

В същото време журналистически проверки на "24 часа" и "Булевард България" установяват, че редица видеа с участия на кандидатите в YouTube канала на ТВ “Справедлива България” имат под 100 гледания, въпреки че медията е договорила най-голямата сума по медийни пакети. Тези данни не измерват цялата аудитория на платформата (10,600 абоната в канала в YouTube - б.р), но повдигат въпроса доколко публичното финансиране осигурява действителен достъп на избирателите до предизборна информация.