МВР забеляза раздвижване в гетата преди балотажа

На фона на тихия първи тур, полицията регистрира активности в ромските махали пред балотажа и извърши арести. Двама 27-годишни мъже бяха задържани в Долни Чифлик, защото вземали лични карти срещу 50 евро. В тях са намерени 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти, банкноти. Двама души са задържани и в столичния квартал "Христо Ботев" в София. Те са на 52 и 35 години, в тях са открити списъци с имена, суми, както и брошури на една от кандидат-президентските двойки.

"През последните дни, за съжаление, забелязваме активизиране на определени порочни практики. МВР реагира и ще реагира на всеки един сигнал. Имам апел към участниците - нека запазим добрия пример на първия тур", коментира пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

На първия тур ромският вот бе почти минимален: