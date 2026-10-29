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МВР забеляза раздвижване в гетата преди балотажа

Днес, 13:28
Иван Демерджиев
FB/Иван Демерджиев
Иван Демерджиев

На фона на тихия първи тур, полицията регистрира активности в ромските махали пред балотажа и извърши арести. Двама 27-годишни мъже бяха задържани в Долни Чифлик, защото вземали лични карти срещу 50 евро. В тях са намерени 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти, банкноти. Двама души са задържани и в столичния квартал "Христо Ботев" в София. Те са на 52 и 35 години, в тях са открити списъци с имена, суми, както и брошури на една от  кандидат-президентските двойки.

"През последните дни, за съжаление, забелязваме активизиране на определени порочни практики. МВР реагира и ще реагира на всеки един сигнал. Имам апел към участниците - нека запазим добрия пример на първия тур", коментира пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

На първия тур ромският вот бе почти минимален: 

В гетата - 4% активност и успехи за Радостин Василев
С две неща е интересен резултатът от първия тур на президентските избори в ромските квартали и села - не просто ниска избирателна активност, ами такава от порядъка на 4-5%; изключително добро представяне на Радостин Василев, който макар да финишира с 4.
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