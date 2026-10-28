И партия "Величие" се втурна да подкрепя Йотова на втория тур

И лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов се обяви в подкрепа на Илияна Йотова за балотажа на президентските избори тази неделя. Той обяви избора си в YouTube канала "Свободен глас".

Самият Михайлов също се пробва в президентската надпревара на първия тур и отиде на пето място с 57 643 гласа (3,8%). Според него е можел да справи и по-добре.

По думите му призивът симпатизантите на "Величие" да гласуват за Йотова не е избор на "по-малкото зло", а опит да се направи стъпка към промяна в управлението.

За втория тур Йотова ще се възползва от подкрепата на "Прогресивна България" и БСП, която призова за мобилизация. "Възраждане" се обявиха срещу Андрей Гюров, но не изразиха твърда позиция по отношение на Йотова, като заявиха, че ще оставят симпатизантите си сами да решат дали да гласуват за нея.