Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кандев постави условие за дебат с Кирил Вълчев

Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР, пита конкурента си кандидатът за вицепрезидент

Днес, 15:38
Георги Кандев е готов за дебат, но при определени условия.
БГНЕС
Георги Кандев е готов за дебат, но при определени условия.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев обяви с пост във Фейсбук, че е готов да се яви на дебат с конкурента си Кирил Вълчев, но при определени условия.

"Мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест", заяви Кандев.

Затова той иска отговори от Вълчев на следните въпроси:

- Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг?
- Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва г-жа Йотова?
- Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция?

"Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", заключи Георги Кандев.

Реакцията на Кандев е по повод призива, отправен му от кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев да се държи като мъж и да се яви на дебат преди балотажа на 1 ноември.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Провеждат се и балотажи днес
25 Окт. 2026
Йотова била готова за дуел с Гюров на 29 октомври по БНТ
18 Окт. 2026
Гюров-Кандев: Наркодилъри няма да помилваме
21 Септ. 2026
Кандев: Петричкият Ескобар продължава да действа
19 Септ. 2026
Кандев съди за клевета Юлиян Янков - Картофа
14 Септ. 2026
Андрей Гюров казва утре ще бъде ли кандидат-президент
30 Авг. 2026
Кандидатите за президент ще са ясни до 22 септември
14 Авг. 2026
Георги Кандев неочаквано засипа с хвалби Демерджиев
26 Юли 2026
Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
18 Юни 2026
Депутат от ПП: Кандев си тръгна заради "Калашниците"
14 Юни 2026
Демерджиев сложи шефа на СДВР на мястото на напусналия Кандев
09 Юни 2026
Георги Кандев изненадващо напуска МВР
08 Юни 2026
Демерджиев търси "къртици" на издирвани лица в МВР
26 Май 2026
Кандев и много жандармерия влязоха в Габрово
11 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави