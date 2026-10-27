Кандев постави условие за дебат с Кирил Вълчев

БГНЕС Георги Кандев е готов за дебат, но при определени условия.

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев обяви с пост във Фейсбук, че е готов да се яви на дебат с конкурента си Кирил Вълчев, но при определени условия.

"Мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест", заяви Кандев.

Затова той иска отговори от Вълчев на следните въпроси:

- Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг?

- Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва г-жа Йотова?

- Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция?

"Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", заключи Георги Кандев.

Реакцията на Кандев е по повод призива, отправен му от кандидата за вицепрезидент Кирил Вълчев да се държи като мъж и да се яви на дебат преди балотажа на 1 ноември.