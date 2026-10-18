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Йотова била готова за дуел с Гюров на 29 октомври по БНТ

Днес, 08:53
Дарик

Президентският дебат между кандидатите, достигнали до втория тур на изборите, е предвиден за 29 октомври в ефира на Българската национална телевизия. Това съобщи д-р Емил Стоименов, съпредседател на инициативния комитет, издигнал кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев, в предаването „Седмицата на Дарик“.

Участието на Йотова вече е потвърдено, а датата е записана в споразумението между инициативния комитет и обществената телевизия, поясни д-р Стоименов. 

Доста време по въпроса цареше неяснота. 

От щаба на Гюров многократно призоваваха за провеждане на дебат, вкл. още преди първия тур на изборите, насрочен за 25-и октомври. На 9 октомври предизборният щаб на Йотова отклони поканата на независимата журналистическа платформа „Извън ефир“ за "дуел" между водещите според социологическите проучвания дебати. Оттам обясниха, че ще изчакат резултатите от първия тур, когато избирателите ще определят кои две кандидатски двойки продължават към балотажа.

На 13 октомври самата Йотова обяви в предаването „Още от деня“ същото -  че е готова за дебат по БНТ, но ще изчака балотажа.

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