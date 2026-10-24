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България гласува: Президентски избори 2026

Днес, 06:34
Колаж БГНЕС

Днес, 25 октомври, гласуваме за президент и вицепрезидент. В надпреварата за "Дондуков" 2 участват 27 кандидатски листи, от които 20 са издигнати от инициативни комитети, а 7 от политически партии.

За да бъде излъчен победител, трябва да са изпълнени две условия: една от двойките да получи повече от половината от действителните гласове и във вота да са участвали повече от половината избиратели. В случай, че никой не постигне такова мнозинство, ще се проведе втори тур (балотаж) на 1 ноември. В него ще участват двете листи, получили най-много гласове на първия тур.

 

Условия за гласуване

В изборите могат да гласуват избиратели, навършили 18 години към изборния ден, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание в затвора. Тези гласоподаватели са включени в избирателните списъци, които се обявяват в секциите за гласуване и на интернет страниците на общините, а за избирателите в чужбина – на сайта на външното ни министерство.

Ако не се откриваме в списъка, в деня на изборите можем да поискаме от секционната избирателна комисия по постоянен адрес да ни допише. Условието е името на избирателя да не е включено в списъка на заличените лица.

Гласува се с лична карта, паспорт или военна карта. Ако избирателят няма документ, но е подал заявление за издаване, може да получи удостоверение от звената на МВР, с което да гласува. Администрацията ще работи през целия ден. Удостоверението важи само за 25 октомври.

Секцията, в която гласуваме, можем да открием чрез интернет страницата на ГД ГРАО или мобилното приложение на ЦИК. Външно министерство разполага с интерактивна карта с адресите на секциите в чужбина.

Ако избирателят ще гласува извън България, без да е подал предварително заявление за това, може да го направи в секция по свой избор. Но трябва да подаде пред секционната комисия декларация по образец, че отговаря на законовите условия и няма да гласува на друго място. Документът се попълва и подписва на място, пред членовете на комисията.

 

Начин на гласуване

Във всички секции с 300 и повече избиратели по списък се гласува с машини, както и в част от секциите в чужбина. С хартиени бюлетини ще се гласува по изключение – в по-малките секции и в специализирани секции, като тези с подвижна избирателна кутия. Хартията ще се използва и ако машината не проработи или се повреди.

При гласуване с машина избирателят получава карта, която се поставя в отвора на машината с чипа нагоре. На екрана се показва списък на двойките от кандидати. Изборът се проверява с бутона "Преглед", като при грешка можем да се върнем назад. Натиснем ли "Гласуване", машината отпечатва контролна разписка с вота. Тя се сгъва така, че да не се вижда изборът, подава се на член на комисията, за да ѝ сложи печат, и се пуска в кутията за разписки.

При гласуване с хартия член на комисията слага печат на гърба на бюлетината. Гласува се зад параван, където избирателят отбелязва със синя химикалка знак X или V двойката кандидати, която предпочита. Всеки друг знак в бюлетината я прави невалидна. Сгъва се така, че да не се вижда изборът, подава се на член на комисията, който да сложи втори печат и да откъсне отрязъка с номера ѝ, и се пуска в кутията. Без два печата бюлетината става невалидна.

 

Специални случаи

Избиратели с увреждания могат да гласуват в специално обозначени секции или в избрана от тях подходяща секция. Избраната секция може да не съвпада с тази на постоянния или настоящия адрес – достатъчно е секционната комисия да се увери, че избирателят е с увредено зрение или със затруднение в придвижването.

В секциите с хартиени бюлетини за гражданите със зрителни проблеми са осигурени тактилни шаблони. За машинното гласуване обаче няма такава възможност.

Гласуване с придружител се позволява на избиратели, които не могат самостоятелно да гласуват, въпреки осигурените средства за достъпност. Няма изискване да се представя пред комисията решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Ученици, навършили 18 години, редовни студенти и докторанти могат да гласуват на мястото, в което учат, ако е различно от постоянния им адрес. Трябва да представят на секционната комисия лична карта, заверена ученическа или студентска книжка, и декларация по образец, че няма да гласуват другаде, която се попълва на място, пред комисията.

За всички други въпроси, засягащи изборите, може да се прегледа интерактивната брошура на ЦИК.

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