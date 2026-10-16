Нулев е политическият интерес към кода на машинното гласуване

БГНЕС Организаторите на събитието се утешават, че липсата на интерес е заради това, че няма кардинални промени в системата.

Днес в парламента участниците в президентските избори имаха възможността да се запознаят с изходния код на системите, които изборната администрация ще използва за компютърната обработка на данните от гласуването във вота. ЦИК и държавното дружество "Информационно обслужване" бяха поканили регистрираните за изборите партии и инициативни комитети, но никой не се отзова, както разказва БТА .

Това е изненадващо, защото в миналото неведнъж политици са критикували процеса на обработка на резултатите. Имало е дори обвинения в манипулации.

По-рано днес дружеството е направило презентация на процеса, който следва при обработката, и са похвалили взетите технически и административни мерки, за които твърдят, че водят до "абсолютна невъзможност за компрометиране и подмяна на данните, които обработваме".

За разлика от предишните избори, сега резултатите ще се отчитат чрез флаш паметите на машините за гласуване. След последните промени в Изборния кодекс устройствата бяха заложени като основен метод на гласуване.

Следобеда идва възможността за участниците във вота да се запознаят с изходния код на системата. Този директен достъп би трябвало да служи като гаранция за прозрачността на процеса.