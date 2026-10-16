Нулев е политическият интерес към кода на машинното гласуване

Днес в парламента участниците в президентските избори имаха възможността да се запознаят с изходния код на системите, които изборната администрация ще използва за компютърната обработка на данните от гласуването във вота. ЦИК и държавното дружество "Информационно обслужване" бяха поканили регистрираните за изборите партии и инициативни комитети, но никой не се отзова, както разказва БТА.
Това е изненадващо, защото в миналото неведнъж политици са критикували процеса на обработка на резултатите. Имало е дори обвинения в манипулации.
По-рано днес дружеството е направило презентация на процеса, който следва при обработката, и са похвалили взетите технически и административни мерки, за които твърдят, че водят до "абсолютна невъзможност за компрометиране и подмяна на данните, които обработваме".
За разлика от предишните избори, сега резултатите ще се отчитат чрез флаш паметите на машините за гласуване. След последните промени в Изборния кодекс устройствата бяха заложени като основен метод на гласуване.
Следобеда идва възможността за участниците във вота да се запознаят с изходния код на системата. Този директен достъп би трябвало да служи като гаранция за прозрачността на процеса.
От екипа на "Информационно обслужване" са отбелязали, според БГНЕС, че е имало доста по-голям политически интерес при сходна демонстрация, проведена преди парламентарните избори през април т.г. Сега обаче просто няма кой да разгледа кода на системата. Организаторите се утешават, че липсата на желание вероятно е заради това, че няма кардинални промени в системата.