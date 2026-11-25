БГНЕС Според ДПС исканията за изключване е "опит за уреждане на стари противоречия", а от ГЕРБ поискаха доказателства - имейли и вайбър съобщения.

Общественият съвет към Централната избирателна комисия (ЦИК) не може да обнови състава си и да се освободи от онези свои членове, които не участват в работата му. Самата ЦИК провали промените. Това стана, след като представителите на ГЕРБ и ДПС в ЦИК блокираха изключването на две организации от съвета, които системно не се включват в заседанията му.

От съвета са предложили да отпаднат "Асоциация за реинтеграция на осъдени лица", "Федерация на независимите студентски дружества" и "Съюз на младите юристи". Аргументът е, че и трите отговарят на условието за изключване – представител на асоциацията е участвал за последно през 2025 г., на федерацията – през 2024 г., а на съюза – нито веднъж, откакто са вписани. От съвета са разговаряли и с трите организации.

Правилата, по които работи съветът, позволява изключване, когато представителят на организацията е пропуснал две трети или повече от заседанията на обществения съвет.

При гласуването докладчикът по казуса Вяра Тодева посочи, че представителят на "Асоциация за реинтеграция на осъдени лица" е казал, че организацията е замразена и няма активност. Дори тогава комисарите от ДПС – Исмаил Осман и Цветан Енчев, се противопоставиха с аргумента, че изключването е "опит за уреждане на стари противоречия".

При гласуванията за другите две сдружения към ДПС се присъединиха и тримата представители на ГЕРБ – Георги Баханов, Йорданка Ганчева и Анна Александрова. Баханов поиска доказателства, че организациите действително са били уведомявани за заседанията, за които Общественият съвет казва, че не са участвали. Тодева сподели, че уведомяването е ставало по електронна поща и вайбър.

Тогава Баханов настоя да се докаже, че са получили имейлите и са видели вайбър съобщенията. "Не мисля, че има такава процедура да изискваме доказателства дали са си получили имейлите", учуди се Тодева.