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ЦИК пусна мобилно приложение за изборите

На сайта на комисията избирателите могат да проверяват за кражба на личните им данни

05 Окт. 2026Обновена
Така изглежда заглавната страница на приложението "Избори 360°".
Скрийншот
Така изглежда заглавната страница на приложението "Избори 360°".

В помощ на избирателите Централната избирателна комисия (ЦИК) е пуснала мобилно приложение с полезна информация за предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Приложението "Избори 360°", което комисията гордо рекламира като "електронен асистент", разполага с два раздела, единият от които е предназначен за гласоподавателите, а другият – за членовете на секционните избирателни комисии. В "гражданския" раздел е включена карта на избирателните секции в страната и в чужбина, където можем да издирим секцията, в която ще гласуваме; за същата цел има връзка със сайта на дирекция ГРАО.

Чрез приложението може да се подаде заявление за гласуване по настоящ адрес. Достъпен е списък с кандидат-президентските двойки, според подредбата им в бюлетината, също и обучителни клипчета от разяснителната кампания и симулатор на машинен вот. На практика почти всички функционалности на приложението могат и сега да се намерят на сайта на ЦИК.

Приложението принципно дава възможност да се търси архивна информация за проведени в миналото избори. Засега обаче такава е налице само за последния парламентарен вот на 19 април т.г.

"Избори 360°" може да бъде изтеглено от Google Play и Apple App Store, както и от сайта на ЦИК. Комисарите обещават да го надградят с още информационни, обучителни и практически материали.

Срещу кражбата на лични данни

На сайта на ЦИК е налична възможност гражданите да проверяват дали личните им данни са използвани без разрешение от партии и инициативни комитети, за да се регистрират за участие в изборите.

По закон всяка партия или комитет, издигнал кандидат за държавен глава, трябва да представи при регистрацията си списък с 2500 подписа на избиратели, съдържаща техните имена и ЕГН.

На заглавната страница на сайта, в секцията, посветена на предстоящите президентски избори, има рубрика "За избирателите". Там е опцията за проверка дали името и ЕГН-то ни са били присвоени в такава подписка.

Първо трябва да получим персонален идентификационен код, за което попълваме формуляр с три имена, ЕГН и личен имейл, на който да получим кода. След това кодът, заедно с ЕГН, се попълва на сайта на ЦИК, който показва справката дали влизаме в списък или не. Целият процес се извършва по електронен път и отнема минути.

Ако сме попаднали в подписка, без да подкрепяме съответния кандидат, тогава изходът е да се подаде жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която се занимава с такива нарушения. Жалбата може да се прати и в ЦИК, която обаче само ще я препрати в КЗЛД.

Това трябва да видим, ако не сме се подписвали никъде.
Скрийншот/ЦИК Това трябва да видим, ако не сме се подписвали никъде.
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Ключови думи:

ЦИК, президентски избори 2026

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