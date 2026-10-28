ЦИК оневини Румен Радев за неправомерна агитация

БГНЕС От правителството се защитават, че Радев е говорил след вота на 25 октомври и преди обявяването на балотажа на 27 октомври.

ЦИК се разцепи по казуса с жалбите, подадени срещу премиера Румен Радев , обвиняващи го, че използва неправомерно държавен ресурс, за да агитира в полза на кандидат-президента Илияна Йотова, подкрепена от неговата формация "Прогресивна България". Членовете на комисията от "Прогресивна България" и "Възраждане" подкрепиха решение, в което се отрича, че той е извършил предизборна агитация в нарушение на правилата. А сигналите, че Радев е използвал правителствената пресслужба за такава агитация, същото мнозинство реши да прехвърли за проучване на Сметната палата.

Първи за това сигнализираха от инициативния комитет на Андрей Гюров, съперника на Йотова на балотажа. Поне 105 жалби и сигнала бяха приети в комисията по случая. Някои от тях са по разпоредба на Изборния кодекс, която забранява безплатното използване на публичен административен ресурс (тук влизат бюджетни средства, движими и недвижими вещи – държавна и общинска собственост, трудът на административните служители и т.н.). А друга част засяга текст от кодекса, който не позволява агитация в държавни учреждения.

Първоначален дебат

Членът на комисията Маргарита Махаева (номинирана от "Възраждане"), която беше докладчик по случая, посочи, че е налице злоупотреба с административен ресурс. По закон актовете при такива нарушения се съставят от Сметната палата и затова всички жалби по тази разпоредба трябва да се препратят на одитния орган, смята Махаева, която вече беше подготвила писмо за това.

Що се отнася до агитацията в държавно учреждение, тук според нея нарушение няма, тъй като премиерът не е държавен служител по смисъла на закона и политическите изявления не са му забранени. Освен това, според Махаева случаят не попада в хипотезата за агитация, тъй като изказванията на Радев идват преди ЦИК да е обявила официално, че се отива на балотаж. Същият аргумент използва и правителствената пресслужба, за да се защити.

Колежката ѝ Вяра Тодева ("Продължаваме Промяната") се съгласи, че премиерът може да прави политически изказвания, но не и да използва официалните информационни канали на правителството, за да ги разпространява. "Не може Министерският съвет да функционира като предизборен щаб или пресцентър на кандидатите. Това връща срастването на партия с държава", отсече тя. Тодева настоя ЦИК да разпореди да се премахнат цитатите на Радев в полза на Йотова от правителствения Фейсбук и да изиска информация от главния секретар на МС кой и по чии указания е изготвил прессъобщенията, така че евентуално да се наложи глоба.

Алина Добрева ("Демократична България") заяви, че няма значение кога Радев е правил изявленията, а само това, че те са призиви за подкрепа на определен кандидат и по смисъла на закона представляват агитация. "Нарушение има със сигурност", беше категорична тя.

В юридическото блато

По указание на шефа на ЦИК Георги Хорозов ("Прогресивна България") комисарите гласуваха да се препратят част от жалбите и сигналите на Сметната палата по компетентност. Това предложение беше подкрепено от квотата на ПБ и "Възраждане" в комисията, а представителите на ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС се противопоставиха. И тук вече ЦИК нагази в юридическото блато.

Добрева възрази, че Сметната палата може да състави акт за нарушение, но само ако ЦИК първо установи такова нарушение. А точно това комисарите не бяха направили. Всъщност, не бяха взели каквото и да било решение, освен че прехвърлят част от товара си на друг държавен орган. "Ако им препратим, те ще ни го върнат обратно. Това е абсурдно като логически и юридически ред на действие", възмути се тя.

Хорозов се оплете какво точно са гласували. Оказа се, че Махаева не е подготвила проект на решение, а само писмото до Сметната палата. Това означаваше, че комисарите нямат яснота какво правят с останалите жалби и сигнали, които оставаха при тях. Георги Баханов (ГЕРБ) упрекна колегите си, че са абдикирали от задължението си да се произнесат по сигналите. "Как с това писмо решаваме казуса, абсурдно е", зачуди се той.

Вече никой не знаеше какво се случва и в един момент всички се разбраха, че ще прекъснат заседанието, за да изготвят проект на решение.

Умуване и финално решение

След повече от 2 часа, в които подготвяха решението, комисарите се събраха отново. Проектът отразяваше напълно казаното вече от Махаева – изявлението на Радев е направено след изборите на 25 октомври, но преди официалното обявяване на балотажа на 27 октомври; това го поставя извън кампанията, което означава, че няма неправомерна агитация; жалбите, че е използван административен ресурс в полза на кандидат пък се препращат на Сметната палата.

Същите опозиционни членове на ЦИК се намесиха и сега. Те посочиха, че никой не твърди, че самото изявление на Радев е нарушение на правилата, а че комуникационните канали на МС са използвани в нарушение. Освен това, в решението не се изреждат имената на подателите на жалбите и входящите им номера, освен на комитета на Гюров, което би попречило на останалите да обжалват.

Алина Добрева и Йордан Василев влязоха в спор и по друга линия. Тя посочи, че ако агитационното изявление е направено извън кампанията, тогава се нарушава разпоредбата на Изборния кодекс, която забранява разпространяването на агитационни материали извън кампания. Василев възрази, че по тази логика би трябвало да се свалят и предизборните билбордове между 25 октомври и 27 октомври. Добрева отвърна, че билбордовете са частни, а в случая казусът засяга използването на институционални канали за агитация, още повече, че и до момента изявлението на Радев си стои в правителствения Фейсбук, макар че кампанията е започнала.

При гласуването ЦИК се раздели по същия начин – ПБ и "Възраждане" срещу ПП, ДБ, ГЕРБ и ДПС, като лагерът на управляващите победи.

Решението може да се обжалва пред административен съд. От ДБ почти веднага обявиха, че ще го сторят. "Вместо да разгледа случая по същество, мнозинството предпочете процедурни хватки - превратно тълкуване на Изборния кодекс, като прие, че в една част комисията не е компетентна, но иначе нарушение на изборните правила няма", обявиха от коалицията в прессъобщение.