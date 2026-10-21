България отказва да плаща за оръжие от ЕС за Украйна

България отказва да предоставя подкрепа на Украйна за финансиране на закупуването на ново смъртоносно оръжие. Това реши днес правителството. Тъй като вече имаме поети ангажименти от предходни правителства, ще искаме нашият финансов принос да бъде използван единствено за мерки, свързани с несмъртоносна помощ за Украйна.

Европейският механизъм за подкрепа на мира е учреден на 22 март 2021 г. като извънбюджетен инструмент на Европейския съюз. Чрез него се финансират военни или отбранителни инициативи в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС. Всички държави членки на ЕС имат задължение да предоставят финансов принос, който се изчислява на базата на БВП. По тази линия ние вече имаме поети ангажименти, като евентуално неизпълнение на изискуеми плащанията би водило до начисляване на лихви и до невъзможност за възстановяване на средства за вече предоставена помощ, посочват от правителствената пресслужба.

Регламентът допуска държава членка да упражни право на конструктивно въздържане, като не подкpeпи определено решение в областта на Общата външна политика и политика на сигурност, без да блокира приемането му. България ще настоява за приоритетно използване на българския финансов принос към районите в Украйна, в които живеят представители на българското национално малцинство, като възможностите за това са в процес на изясняване с Европейската комисия.

Като държава от Черноморския регион, България има стратегически интерес от прекратяване на военните действия в непосредствена близост до границите си, посочва Министерски съвет. Фокусирането изцяло върху невоенна помощ изпраща ясен сигнал към международната общност, че България подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна, но отхвърля логиката на безкрайната военна конфронтация и търси начини за отваряне на дипломатически канали за преговори, пишат от правителствената пресслужба. Тези съображения обаче не засягат търговските договори за износ на българските оръжейни фирми.