ASTRA Ударите по Кримския мост няколко дни поред в средата на ноември го направиха неизползваем за автомобили.

При атаките срещу Кримския мост Украйна е използвала израелската система за сателитна комуникация HiSKY, съобщава The Wall Street Journal (WSJ). Дял в компанията разработчик притежават британските милиардери Дейвид и Саймън Рубен, които през 90-те години натрупват състояние от руския алуминий, развивайки бизнес с Олег Дерипаска и братята Черни. Част от боеприпасите, използвани за ударите по Кримския мост, са били оборудвани със системата HiSKY, разказват пред WSJ осведомени източници. За разлика от Starlink, израелската система работи и на територията на Русия. Украинските подразделения за безпилотни апарати също са я използвали при операции срещу руски ракетни установки, съобщава един от източниците на изданието. От HiSKY не са отговорили на запитванията на WSJ.

Информация за използването на израелската система от Украйна се появи в руски военни източници в края на октомври. В средата на ноември служители на HiSKY потвърдиха, че украинските военни използват тяхното оборудване.

Украйна търси алтернатива на сателитните комуникации на компанията SpaceX на Илон Мъск на фона на ограниченията, въвеждани тази есен върху използването на услугите ѝ от украинските военни, пише WSJ. Според един от източниците на изданието израелската система е по-сложна за експлоатация от Starlink.

Компанията HiSKY е основана в Израел през 2015 г. За разлика от SpaceX, тя не разполага със собствена сателитна мрежа и използва спътниците на други оператори, включително на европейската Eutelsat.

През февруари 2019 г. инвестиционната група на британските милиардери Дейвид и Саймън Рубен (Forbes оценява състоянието на всеки от тях на 12,9 млрд. долара) става крупен акционер в HiSKY, се посочва на сайта на групата на братята.

През декември 2021 г. братята увеличават инвестициите си в HiSKY, като участват в кръг на финансиране на стойност 30 млн. долара, пише изданието Calcalist. Основаната от братята през 1977 г. компания Trans-World Group започва да закупува алуминий от СССР още през 80-те години. През 1991–1992 г. през нея преминава около половината от руския износ на алуминий, пише Financial Times през 2000 г.

През 1992 г. братята Рубен започват сътрудничество с предприемача Лев Черни – един от ключовите участници в преразпределението на собствеността в руската алуминиева промишленост през 90-те години. Заедно те придобиват 20% от Красноярския алуминиев завод и контролния пакет акции на Братския алуминиев завод. През 1994 г. техен партньор става Олег Дерипаска. В определен момент партньорите контролират 7% от световното производство на алуминий, пише Financial Times.

В началото на 2000 г. Trans-World Group продава по-голямата част от алуминиевите си активи на Роман Абрамович. През пролетта на същата година Абрамович и Дерипаска обединяват алуминиевите си активи, а до 2004 г. Абрамович продава на Дерипаска и последните притежавани от него 25% от акциите на „Русал“.

Това е вече втората компания, свързана с бивши участници в руския бизнес, чиито разработки са използвани при ноемврийските атаки срещу Кримския мост. Част от ракетите за ударите по него са произведени от нидерландската компания Destinus, основана от Михаил Кокорич – бивш собственик на търговската верига „Техносила“ и създател на руската частна космическа компания Dauria Aerospace. През януари 2024 г. предприемачът се отказва от руското си гражданство, обяснявайки решението си с несъгласието си с нахлуването в Украйна и политиката на Путин.

Украинският президент Володимир Зеленски е наредил на военните да „извадят завинаги от строя“ Кримския мост, а украинските сили подготвят нови удари по транспортното съоръжение. „За президента е важно мостът да бъде разрушен изцяло“, потвърди пред The Telegraph един от източниците в Киев.

Въпреки разрушената автомобилна част, мостът над Керченския проток продължава да осигурява железопътна връзка между континентална Русия и анексирания полуостров. Това позволява транспортирането и на военни товари до Крим, което в Киев смятат за неприемливо. Затова украинските военни разглеждат удара от 17 ноември като междинен успех, макар да признават, че са „посрещнали с бира“ новината за разрушаването на един от мостовите участъци и една от арките на съоръжението.