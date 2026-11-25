Съветникът на украинския президент Сергей „Флаш“ Бескрестнов публикува съобщение за „първите резултати от работата в бойни условия“ на лазерните системи за противовъздушна отбрана (ПВО) Blysk на компанията Carmine Sky: Неотдавна боен лазер, инсталиран за защита на обект от критичната инфраструктура, за първи път в света свали реактивен дрон „Геран“... Все още е рано да се говори за серийно производство на лазера. Продължават изпитанията, в рамките на които лазерите защитават обекти от критичната инфраструктура.

По думите на Бескрестнов технологиите за лазерни системи за ПВО се развиват в рамките на държавната програма „Частна ПВО“, като в Украйна с подобни разработки се занимават няколко компании.

Противодействието на реактивните дронове - евтино и масово използвано оръжие, с което Русия атакува украинските градове и инфраструктура - е една от ключовите задачи на украинските военни в навечерието на зимата.

Разработват се и дронове прехващачи за противодействие на реактивните дронове. Ръководителят на кабинета на украинския президент Кирило Буданов заяви днес, че такива вече съществуват и „преминават от прототипи към първите серийни образци“.

Тази вечер Володимир Зеленски потвърди, че през зимата са планирани първите изпитания на противобалистичната система Freyja. „Вече започна процесът на интегриране на компонентите: необходимо е ефективно да обединим всички възможности на участниците в програмата Freyja, за да може тази система действително да заработи. Работим по въпроса. През тази зима предстоят първите прототипи и изпитания“, заяви украинският президент във вечерното си обръщение.

Той добави, че от САЩ „няма добри новини“ относно ускоряването на доставките на ракети за системите за ПВО Patriot и че Украйна „стъпка по стъпка“ напредва към създаването на собствена противобалистична система.

Първоначално в разработването на Freyja участваха 10 европейски държави, но впоследствие и други страни заявиха желание да се присъединят към проекта.

Очаква се в тази система за ПВО да бъде използвана ракетата FP-7 на украинската компания Fire Point. От компанията съобщиха, че прехващането на виртуална цел с помощта на Freyja е планирано за тази година, а прехващането на реална цел - за следващата. В средата на ноември Володимир Зеленски съобщи, че украинската ракета и датският радар за Freyja вече са готови.