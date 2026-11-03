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Преговорите Русия-Украйна са насрочени за 10 ноември

Днес, 06:32
Едни от последните преговори между Украйна и Русия бяха в Женева.
Едни от последните преговори между Украйна и Русия бяха в Женева.

САЩ ще посредничат в преговори на работно ниво между Украйна и Русия на 10 и 11 ноември в Абу Даби, обяви в мрежата X специалният пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф. По думите му разговорите ще се съсредоточат върху следвоенните договорености за сигурност, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мир. Уиткоф добави, че през същата седмица американски преговарящи ще се срещнат в Брюксел с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО, за да обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна, европейската архитектура на сигурността след войната и икономическите възможности за подкрепа на възстановяването на страната.

Американската делегация в Абу Даби ще бъдат водена от самия Уиткоф и от зетя на Тръмп Джаред Къшнър, съобщи високопоставен американски представител пред „Ройтерс“. Уиткоф изрази надежда да се надгради постигнатото в Киев, Осло и Санкт Петербург към „всеобхватно и устойчиво“ мирно споразумение. На 21 октомври той се срещна в Санкт Петербург с руския президент Владимир Путин, като разговорът продължил около три часа. След срещата помощникът на Путин Юрий Ушаков заяви, че Москва е принципно готова да възобнови тристранните преговори със САЩ и Украйна през ноември, включително по въпросите на следвоенната сигурност.

Преговорите по линия на САЩ не са нови. През 2026 г. Русия, Украйна и САЩ проведоха три рунда: на 23 и 24 януари и на 4 и 5 февруари в Абу Даби, както и на 17 и 18 февруари в Женева. Москва твърди, че е готова за нови разговори, но не е потвърдила датите и състава на делегацията си. Киев пък прие идеята за среща, а президентът Володимир Зеленски заяви, че руската страна е „сериозно настроена“.

Двете страни остават дълбоко разделени по условията за уреждане на конфликта. Русия настоява Украйна да се откаже от територии и търси ограничения за военните възможности на Киев и за отношенията му с НАТО, докато Украйна отхвърля териториални отстъпки и иска твърди гаранции за сигурност. Точната форма на следвоенните гаранции остава нерешена. Отношенията на Вашингтон с Киев също са обтегнати: Тръмп призова украинското ръководство да спре ударите по руски петролни складове, а преди няколко седмици заяви пред репортери, че е „време Украйна да получи нов президент“.

Анонсът идва на фона на ескалация на бойното поле. Зеленски предупреди, че разузнаването на Украйна разполага с данни за нова масирана руска атака, насочена основно към енергетиката и логистиката. Русия не желае примирие. 

Изходът от срещите в Брюксел и Абу Даби ще покаже дали Вашингтон успява да сближи позициите на Киев, Москва и европейските съюзници преди зимата.

 

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