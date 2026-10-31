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Сергей Лавров остана в изолация на срещата на Г-20 в Атланта

Днес, 20:33
Сергей Лавров и Марко Рубио бяха един до друг на коктейла на G20, но Рубио не отдели време за специална среща само с руския си колега.
Сергей Лавров и Марко Рубио бяха един до друг на коктейла на G20, но Рубио не отдели време за специална среща само с руския си колега.

Руският външен министър Сергей Лавров се сблъсква с нови прояви на дипломатическа изолация по време на срещата на външните министри на Г-20 в  Атланта. Подобни ситуации са регистрирани и на предишни срещи през 2022 и 2025 г. Първо беше отказът на няколко европейски страни начело с Германия да се направи обща снимка заедно с Лавров.  Според информация на Reuters европейски представители възразяват срещу участието си в традиционната групова снимка заедно с руския външен министър. В резултат тя не се провежда. Британският представител Ед Милибанд отправя обвинения към Лавров във връзка с цивилните жертви от руската война срещу Украйна. Русия запазва позицията си по конфликта, докато европейските държави настояват за подкрепа на Украйна и отговорност за руските действия.

Въпреки европейските възражения Лавров участва по покана на американския държавен секретар Марко Рубио, но Рубио не отдели време за среща само с руския външен министър. 

Лавров критикува европейските държави за бойкота за снимката, определяйки поведението им като арогантно. Той омаловажава значението на спора за снимката и представя европейските действия като демонстративни и непродуктивни. Същевременно руският министър приветства готовността на администрацията на Тръмп да поддържа дипломатически контакти с Москва.

Според информация на AFP европейски представители определят изказванията на Лавров по украинския въпрос като провокативни.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас също обвинява руския министър в разпространяване на неверни твърдения относно войната.

В Йоханесбург на 20–21 февруари 2025 г. Тогава също възниква дипломатически конфликт около присъствието на Лавров. Представители на Великобритания, Франция и Германия според южноафрикански медии отказват да участват в обща снимка с руския министър. Традиционната групова снимка е отменена. Британският външен министър Дейвид Лами обвинява Русия, че не демонстрира реална готовност за справедлив и траен мир. Лавров напуска залата по време на неговото изказване.

В Бали, Индонезия, 7–8 юли 2022 г. - само 5 месеца, след като Русия напада Украйна, външните министри от Г-20 бойкотират официалната вечеря заради присъствието на Лавров. Не се провежда традиционната обща снимка. Западните представители отправят остри критики срещу руската военна операция. Лавров напуска част от заседанията и не изслушва всички изказвания.

Самият Лавров обвинява западните държави, че използват срещата за политически нападки срещу Русия вместо за обсъждане на глобалната икономика.

 

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