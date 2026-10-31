Сергей Лавров остана в изолация на срещата на Г-20 в Атланта

Сергей Лавров и Марко Рубио бяха един до друг на коктейла на G20, но Рубио не отдели време за специална среща само с руския си колега.

Руският външен министър Сергей Лавров се сблъсква с нови прояви на дипломатическа изолация по време на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта. Подобни ситуации са регистрирани и на предишни срещи през 2022 и 2025 г. Първо беше отказът на няколко европейски страни начело с Германия да се направи обща снимка заедно с Лавров. Според информация на Reuters европейски представители възразяват срещу участието си в традиционната групова снимка заедно с руския външен министър. В резултат тя не се провежда. Британският представител Ед Милибанд отправя обвинения към Лавров във връзка с цивилните жертви от руската война срещу Украйна. Русия запазва позицията си по конфликта, докато европейските държави настояват за подкрепа на Украйна и отговорност за руските действия.

❌ G20 group photo cancelled because of Lavrov



The traditional group photo was removed from the official agenda after foreign ministers from several G20 countries refused to stand alongside Russia's representative.



Polish Foreign Minister Radosław Sikorski described Lavrov's… https://t.co/s9FgBZAShu pic.twitter.com/EGZiGaE5sj — NEXTA (@nexta_tv) 31 октомври 2026 г.

Въпреки европейските възражения Лавров участва по покана на американския държавен секретар Марко Рубио, но Рубио не отдели време за среща само с руския външен министър.

Лавров критикува европейските държави за бойкота за снимката, определяйки поведението им като арогантно. Той омаловажава значението на спора за снимката и представя европейските действия като демонстративни и непродуктивни. Същевременно руският министър приветства готовността на администрацията на Тръмп да поддържа дипломатически контакти с Москва.

Според информация на AFP европейски представители определят изказванията на Лавров по украинския въпрос като провокативни.

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас също обвинява руския министър в разпространяване на неверни твърдения относно войната.

В Йоханесбург на 20–21 февруари 2025 г. Тогава също възниква дипломатически конфликт около присъствието на Лавров. Представители на Великобритания, Франция и Германия според южноафрикански медии отказват да участват в обща снимка с руския министър. Традиционната групова снимка е отменена. Британският външен министър Дейвид Лами обвинява Русия, че не демонстрира реална готовност за справедлив и траен мир. Лавров напуска залата по време на неговото изказване.

В Бали, Индонезия, 7–8 юли 2022 г. - само 5 месеца, след като Русия напада Украйна, външните министри от Г-20 бойкотират официалната вечеря заради присъствието на Лавров. Не се провежда традиционната обща снимка. Западните представители отправят остри критики срещу руската военна операция. Лавров напуска част от заседанията и не изслушва всички изказвания.

Самият Лавров обвинява западните държави, че използват срещата за политически нападки срещу Русия вместо за обсъждане на глобалната икономика.