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Флавио Болсонару избяга от Бразилия

Днес, 20:11
Флавио Болсонару
Флавио Болсонару

Бразилският сенатор Флавио Болсонару, който загуби балотажа за президент от Лула да Силва, е напуснал Бразилия със съпругата и двете си дъщери и е заминал за САЩ, съобщи CNN Brasil, позовавайки се на негови съюзници.

Източници от обкръжението на семейството казали пред телевизията, че главната причина е страхът от арест, след като съдията от Върховния федерален съд Алешандре ди Мораис разпоредил Болсонару да предаде паспортите си на Федералната полиция до 11 часа във вторник. Няколко часа по-късно полицията анулирала в системата си обикновения и дипломатическия му паспорт и започнала проверка дали е напуснал страната. По-късно източник от американското правителство каза пред Reuters, че сенаторът е на път за САЩ. Телевизията не е успяла да потвърди маршрута му, а полицията няма официална следа от преминаване през граничен пункт.

Съобщенията за маршрута са противоречиви. Аржентинският сайт Infobae твърди, че Болсонару е прекосил границата с частен самолет през провинция Мисионес и оттам е заминал за САЩ. Говорител на аржентинския президент Хавиер Милей отрече той да е влизал в страната. Рожериу Мариньо, координатор на кампанията му, също публично отхвърли твърденията за бягство. Според португалски медии по-рано Болсонару заявил, че ще изпълни разпореждането, но после променил решението си, а съюзниците му го съветвали да не напусне страната.

Флавио Болсонару, син на бившия президент Жаир Болсонару, беше кандидат на Либералната партия. Той спечели първия тур на 4 октомври с около 47% от действителните гласове срещу около 45% за Лула. След това загуби балотажа. В САЩ вече живее брат му Едуарду Болсонару, който според CNN Portugal е в Тексас от февруари 2025 г. и се страхува от задържане при връщане в Бразилия. Преди изборите Едуарду заяви публично, че Флавио трябва да напусне страната, ако загуби. По данни на бразилски медии срещу Флавио текат разследвания, свързани с финансирането на филма „Дарк хорс“ и връзките му с бизнесмена Вилен Томаз, а депутати поискаха паспортът му да бъде иззет заради риск от бягство. 

 

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