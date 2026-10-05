Бразилският президент отива втори на балотажа на 25 октомври

Докато българите гласуват на първи тур за президент на 25 октомври, в Бразилия ще е балотажът на президентските избори.

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва, останал неочаквано след консервативния си съперник Флавио Болсонаро на първия тур, призна, че резултатът е бил "неочакван", но заяви увереност, че ще спечели "в продълженията", предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

При 99,99% преброени гласове показват, че Болсонаро (PL) има 56 104 422 гласа, което се равнява на 47,03% от валидните гласове. Луис Игнасио Лула да Силва (PT) получи 53 878 385 гласа, т.е. 45,16%. Регистрирани са 2 300 781 празни бюлетини (1,84%) и 3 674 149 невалидни бюлетини (2,93%).

"Мачът тепърва започва. Сега сме в продълженията и именно там ще убедим бразилския народ", заяви 80-годишният Лула в реч в Сао Пауло малко след приключването на преброяването на гласовете. "Ще видим кой има по-добрия план", подчерта той.

Болсонаро е син на бившия държавен глава Жаир Болсонаро, който загуби с малка разлика от Лула на изборите през 2022 г. По-късно Върховният съд го осъди на повече от 27 години затвор за опит за преврат.

Победителят ще поеме управлението на най-голямата икономика в Латинска Америка и на страна с население от 214 милиона души. Победа на Болсонаро би увеличила влиянието на САЩ в Латинска Америка. Ако Лула да Силва спечели, Бразилия ще продължи да поддържа известна дистанция от Вашингтон и да задълбочава отношенията си с Китай.

Флавио Болсонаро също направи изявление пред медиите и малка група свои привърженици пред дома си в Бразилия. Сред тях имаше хора с жълто-зелени фланелки на бразилския национален отбор, както и жена, увита в израелското знаме.

"Бразилия иска промяна. Това е изводът от случилото се днес", заяви Болсонаро. "Това е краят на ерата на Партията на трудещите се", добави той.

И Лула да Силва, и Болсонаро ще разполагат с три седмици, за да привлекат умерените избиратели, които не ги подкрепиха на първия тур.

Роналдо Каядо и Ренан Сантос, двама от кандидатите, спечелили общо около 5,3 милиона гласа на вчерашните избори, вече заявиха, че няма да подкрепят нито един от двамата на балотажа.

По време на кампанията преди втория тур Лула вероятно ще се опита да се възползва от популярността на социалните си политики, както и от многобройните правни проблеми на своя съперник.

Макар рейтингът на някога много популярния Лула да Силва да се понижи значително по време на третия му мандат, противопоставянето на САЩ му донесе нова подкрепа сред част от избирателите. Той продължава да разполага със силна база от привърженици, които отдават заслуга на социалните му политики за подобряването на живота на милиони бразилци.