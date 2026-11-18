Посещението на руския президент Владимир Путин в Китай за участие във форума на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество засега е пълно фиаско. Китайският лидер Си Дзинпин не крие отношението си към него дори в най-малките жестове.

Путин бе посрещнат на летището в Шънджън от Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия. За сравнение - Дзинпин лично посрещна американския президент Доналд Тръмп. По време на тържествената церемония оркестър изпълни за Тръмп химна на САЩ, докато появата на Путин бе съпроводена от музика от "Лешникотрошачката" на Чайковски.



Spot the 10 differences, or а short summary of how Xi put Putin in his place pic.twitter.com/JWCMPaAL9N — NEXTA (@nexta_tv) 18 ноември 2026 г.

По време на официалната обща снимка пък Путин бе демонстративно изместен настрани от Тръмп и Дзинпин, за да се направи място на съпругата на китайския лидер. Все пак той успя да се поздрави с Тръмп и домакина.

🔥 In Shenzhen today, Beijing’s pecking order played out on camera: Xi personally welcomed Trump at the airport, left Putin’s arrival to his chief of staff, and held center-stage protocol despite Trump’s gesture to pull Putin closer.



China now accounts for roughly 40% of… pic.twitter.com/CUygDmp0aI — Jason Jay Smart (@officejjsmart) 18 ноември 2026 г.

Световните агенции отбелязаха и как залата на форума видимо се е изпразнила по време на словото на Путин, в което той нито веднъж не спомена Украйна или унищожаването на Кримския мост, а заля присъстващите с очевадно измислени "успехи" на Русия.

"Руската икономика достойно мина през изпитанията на санкциите, стана най-голямата икономика в Европа и усвои производството на редица технологии, които е готова да подели с приятелските държави", каза Путин пред ръководителите на най-големите световни компании - от Visa, Mastercard и Boeing до Xiaomi, ZTE и Baidu.

"Външният натиск стана за Русия голям стимул, който ни подтикна последователно да укрепваме технологическия си суверенитет, да повишим производителността на труда, да обновим мощностите си, да наситим вътрешния пазар с качествена родна продукция. В резултат за изминалите три години БВП на Русия се увеличи с над 10%", каза Путин. Той разкритикува ЕС, че губи промишлен потенциал и конкурентноспособност, а ръстът на дълговете води до "унизително" влошаване на жизнения стандарт.

Коментирайки речта на Путин, Bloomberg отбелязва, че твърденията му се разминават с икономическите показатели. "Неговата реч е чиста фантазия", обобщава агенцията и напомня, че по БВП най-голямата икономика на Европа е Германия.

Bloomberg отбелязва, че ситуацията в основния отрасъл на руската икономика - нефтопреработката, е критична след украинските удари - нейните обеми през юли-септември са се съкратили с 18% в сравнение със същия период на миналата година.

Според Росстат ръстът на руския БВП през третото тримесечие е 1% на годишна база, след ръст от 1.3% през второто тримесечие. За сравнение - БВП на ЕС се е увеличил с 1.5%, а на еврозоната - с 1.2% през третото тримесечие.

От световната икономика Русия изостава 7.5 пъти (МВФ оценява ръста й на 4%), от икономиката на САЩ - почти 6 пъти (2.3%), а от Китай - над 12 пъти (5%).

Путин предложи на участниците и да сподели с тях постиженията на руската технологична индустрия. Делът на Русия на световния пазар на изобретения и иновации към 2025 г. падна до 0,8%. От САЩ Русия изостава с 18,5 пъти (техният дял е 14,8%), от Китай — с 58 пъти (46,5%). Русия разчита на внос от Китай на всякакви технологии, като често дори представя китайските изобретения за свои.

Утре е планирана тристранна среща между Путин, Си Дзинпин и Тръмп. Пред Bloomberg директорът на Центъра "Карнеги" за изучаване на Русия и Евразия Александър Габуев казва, че за Москва срещата е преди всичко символична - Путин иска да се нареди до лидерите на двете големи държави. "Москва иска тази среща и повече от всички е въодушевена от нейната перспектива по една очевидна причина - Москва е най-слабата държава от трите", коментира той.

Очаква се на форума да има и двустранна среща Путин-Тръмп.