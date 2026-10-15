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Радев подкрепи сделката за дизела между Тръмп и Путин

Днес, 11:39
Румен Радев е на двудневно заседание на Европейския съвет в Брюксел
EPA/BGNES
Румен Радев е на двудневно заседание на Европейския съвет в Брюксел

Румен Радев подкрепи сделката за доставки на дизел между Тръмп и Путин, разминавайки се с позицията на ЕС. 

Лидерите на Европейския съюз се събраха в Брюксел за натоварена двудневна среща на върха. Днес основните теми в дневния ред ще бъдат цените на енергията, търговията с Китай и бюджетът на Общността.

Българският министър-председател Румен Радев изненада Брюксел тази сутрин, като подкрепи договорената между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин сделка за доставки на дизелово гориво въпреки западните санкции срещу Москва, коментира „Евронюз“.

„Знаете ли какъв е проблемът ни в момента в Европа? Високите цени на горивата. Оценяваме всяка стъпка, която води до намаляване на цените на горивата и гарантира нашата конкурентоспособност“, отговори Радев, помолен да коментира сделката за дизела. 

Коментарът му го постави в противоречие с позициите на останалите европейски лидери, които остро разкритикуваха сделката, определяйки я като рискована, опасна и погрешна.

„Изключително съжаляваме за това споразумение за дизелово гориво. Очевидно става дума за не особено големи количества, но въпреки това сделката е в погрешна посока“, заяви шведският премиер Улф Кристершон.

„Всяка стъпка, която помага на Русия да увеличи средствата за финансиране на войната, е лош сигнал. Затова твърдо се придържаме към позицията на Володимир Зеленски“, добави той.

Рязкото поскъпване на енергията ще бъде първата гореща тема в днешното заседание.

Цената на петрола остава над 100 долара за барел въпреки неотдавнашното освобождаване на стратегически резерви от страните от Г-7. Продължаващите военни действия в Близкия изток помрачават надеждите за бързо разрешаване на кризата.

 

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