На тристранната среща в Шънджън между Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин е приет документ, който се нарича "Декларация за мир“. В него не се споменава нищо за войната в Украйна:

"Русия, Китай и САЩ се обявиха за реформиране на ООН, така че организацията „да може да реагира по-ефективно на глобалните предизвикателства и да изпълнява основополагащата си мисия“. И трите държави планират да увеличат производството и доставките на петролни продукти „в полза на всички страни“. Путин, Тръмп и Си смятат, че Международният наказателен съд (МНС) и други подобни институции „не бива да злоупотребяват с правомощията си“. Според тях „принципът на съгласието на държавите и спазването на имунитетите на държавните служители имат основополагащо значение“. Русия, Китай и САЩ „ще водят диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрените оръжия“. „В една ядрена война не може да има победители и тя никога не бива да бъде започвана“, се посочва в изявлението. Държавните лидери „проведоха задълбочен обмен на мнения относно актуалната международна обстановка и изразиха ангажимент за поддържане на стратегическата стабилност и международната сигурност“.

Декларацията бе публикувана след края на срещата, която трая около час. Първите 10 минути бяха публични.

„Искам да поздравя председателя Си за провеждането на изключително успешна среща на върха на АТИС (Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество). В този смисъл, както и в много други отношения, ние пишем история. Тримата имаме много неща за обсъждане и вече обсъдихме немалко въпроси“, заяви президентът на САЩ в началото на откритата част на тристранната среща в Шънджън, който се проведе във вила "Цилин".

Той подчерта, че лидерите на най-големите държави в света носят „особена отговорност“ да поддържат открит диалог помежду си. Тръмп също така за пореден път заяви, че САЩ „няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрено оръжие“. По думите му САЩ, Русия и Китай се намират в „уникална позиция“, която им позволява да намалят броя на ядрените оръжия в света. „Трябва да кажа, че това е изключително трудно, защото, когато вече разполагаш с ядрено оръжие, отказът от него никак не е лесна задача.“

New Yalta just dropped pic.twitter.com/HTEaTCLfen — max seddon (@maxseddon) 19 ноември 2026 г.

Си Дзинпин призова Китай, Русия и САЩ „да дадат пример“ на останалия свят, като си сътрудничат за решаването на глобалните проблеми и поддържането на мира.

По думите на китайския лидер съвременният свят вече не е „съвкупност от изолирани острови“. Човечеството живее в едно общо „глобално село“, в което „съдбите на всички хора са взаимосвързани“. Ето защо върху държави като Русия, Китай и САЩ лежи „особена отговорност“.

Си добави, че през последните години Китай насърчава модел на отношения между великите сили, който „се характеризира с мирно съвместно съществуване, всеобща стабилност и балансирано развитие и носи ползи както за самите участници, така и за света като цяло“.

Китайският лидер призова за всеобхватна забрана на ядрените оръжия и тяхното пълно унищожаване, като ги нарече „дамоклев меч“, надвиснал над човечеството, съобщава Bloomberg.

Според него Китай, САЩ и Русия трябва да направят всичко възможно, за да предотвратят ядрена война, да спазват Договора за неразпространение на ядрените оръжия и да поддържат глобалната стратегическа стабилност.

Си е определял ядрените оръжия като „дамоклев меч“ и през 2017 г., отбелязва агенцията. Макар това да не е попречило на Китай да увеличава ядрения си арсенал, фактът, че Си отправя подобно предложение към Тръмп и Путин именно сега, по време на тристранната среща на върха, все пак е от голямо значение, пише Bloomberg.

"Русия, САЩ и Китай са обединени от общата отговорност за поддържането на международния мир и сигурност", заяви руският президент и подчерта, че "Нашата задача е да съхраним и укрепим системата на международното право". Путин каза, че трябва да обсъдим глобалните икономически връзки, продоволствената и енергийната сигурност и съобщи, че "по време на срещата с президента Тръмп отделихме значително внимание на войната в Украйна". "Нашите народи са способни да дадат съществен принос за укрепването на сигурността в света, ако си сътрудничат в дух на взаимно уважение", заключи Путин.

"Тримата пристигнаха с различен дневен ред и три конкуриращи се визии за международния ред", коментира The Washington Post. Според изданието конкуриращите се визии на тримата лидери правят малко вероятно постигането на мащабно споразумение по който и да било от основните въпроси.

Вместо това първата официална тристранна среща между тези лидери подчертава сложността на формиращия се многополюсен световен ред, в който Китай се утвърждава като стратегически конкурент на Съединените щати.

Изданието отбелязва, че от гледна точка на опита за обсъждане на контрола върху въоръженията срещата на тримата лидери е имала смисъл: САЩ и Русия заедно притежават преобладаващата част от ядрените бойни глави в света, а Китай е велика сила, която се стреми да ги настигне.

От икономическа и дори от геополитическа гледна точка обаче присъствието на Русия изглежда донякъде анахронично. Руската икономика е осем пъти по-малка от китайската и единадесет пъти по-малка от американската.

Москва също така не е значим фактор в областта на изкуствения интелект или други авангардни технологии.

Заради продължителното си въвличане във войната в Украйна през последните години способността на Русия да оказва подкрепа на съюзниците си извън своите граници — във Венецуела, Иран и Сирия — се оказа силно ограничена.

Путин, Си Дзинпин и Доналд Тръмп не направиха съвместни изявления пред медиите след тристранната си среща.