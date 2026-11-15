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Сърбия окончателно прекрати проекта на Джаред Къшнер

Идеята бе да се изградят хотел, казино и жилищен комплекс на мястото на сградите на сръбския Генерален щаб

Днес, 08:43
Проектът на Къшнър няма да се реализира
Affinity Partners / Studio Genesis
Проектът на Къшнър няма да се реализира

Сърбия официално прекрати споразумението си с Atlantic Incubation Partners LLC, компания, свързана с Джаред Къшнер, зет на американския президент Доналд Тръмп, за планиран луксозен хотел, казино и жилищен комплекс в бившия комплекс на Генералния щаб на югославската армия в Белград, пише сръбския седмичник „Време“.

„Договорът беше прекратен с отказ от всички потенциални взаимни искове“, каза правителственият източник пред изданието.

Договорът бе подписан през май 2024 г. от тогавашния министър на строителството Горан Весич, след одобрение от сръбското правителство.

Споразумението, което първоначално не беше оповестено публично, предвиждаше фирмата да получи терена под сградите на сръбския Генерален щаб, повредени по време на бомбардировките на НАТО през 1999 г.

Впоследствие сръбският седмичник „Радар“ разкри, че споразумението изисква от Сърбия да се премахне статутът на обекта като защитено културно наследство, да се  разрушат съществуващите сгради за нейна сметка и да предостави земята на инвеститора безплатно за 99 години. Тези ангажименти трябваше да бъдат изпълнени до май 2026 г. Ако това не бъде направено, инвеститорът би могъл да поиска обезщетение до 50 милиона евро.

Сръбското правителство премахна статута на комплекса на Генералния щаб като защитена културна ценност през ноември 2024 г.

Преди това решение директорите на националния и белградския институт за защита на културното наследство на Сърбия подадоха оставки, заявявайки, че са били подложени на натиск, след като са отказали да направят това.

Сръбската прокуратура за организирана престъпност твърди, че правителството е основало решението си на фалшифицирано предложение. Горан Васич, изпълняващият длъжността директор на Републиканския институт за защита на паметниците на културата, призна по време на разпит през май 2025 г., че е фалшифицирал документа.

На 15 декември 2025 г. прокуратурата за организирана престъпност внесе обвинителен акт срещу министъра на културата Никола Селакович, секретаря на министерството Славица Йелаца и двама служители по опазване на културното наследство - Горан Васич и Александър Иванович.

В същия ден Къшнер обяви, че се оттегля от проекта. 

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