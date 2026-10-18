Сърбия финансира НПО-та в Македония

Поне 111 700 евро от сръбски държавни институции са отишли в три сдружения в РС Македония, чиито представители публично подкрепят сръбския президент Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СПС), както показва разследване на Балканската мрежа за разследваща журналистика (BIRN).

Средствата са отпуснати чрез Службата за диаспората към сръбското Министерство на външните работи, предимно за проекти, свързани с културата, православната вяра, съхранението на кирилицата и сръбската идентичност, пише skopje1.mk.

Сред бенефициентите е кумановското сдружение „Мир, единство, стабилност“, което на 23 май организира митинг в подкрепа на Вучич. На митинга присъстваха няколкостотин души с македонски и сръбски знамена, както и с тениски със слогана на партията СНС „Сърбия печели“.

Председателката на сдружението, Мая Денковска, заяви тогава, че целта на събранието е била да се подкрепи Вучич да продължи по пътя към мира, хармонията, стабилността и единството.

Според разследването, само 38 дни преди митинга сдружението е получило 3 400 евро от Сръбската администрация за диаспората за православни религиозни проекти. Няколко седмици по-късно му са отпуснати още 2 500 евро за съхранението на кирилицата.

BIRN посочва, че същото сдружение е организирало безплатни автобуси и сандвичи за граждани от Куманово, които пътуваха към партиен митинг на СНС в Белград през април миналата година. Според разследването сдружението е организирало и преди това пътувания от Македония към митинги на партията на Вучич.

Най-голямата сума сред трите сдружения, посочени в Македония, е получена от Сръбския културен център – Скопие: 84 500 евро от 2023 г. насам. Според BIRN нейната председателка, Василка Китанович, редовно публикува в социалните медии съдържание, свързано със СНС.

Друг получател е Общността на сърбите в Македония – Битоля, която е получила 21 300 евро от 2023 г. насам. Според разследването нейният председател, Зоран Жугич, публично критикува студентските протести в Сърбия и организацията за наблюдение на изборите CERT, а също така е споделял съдържание, отричащо геноцида в Сребреница.

Жугич твърди, че средствата са били използвани за политически цели. „Това са изключително проекти, свързани с култура, фолклор, отбелязване на исторически дати, спортни събития и подобни – дейности, които нямат нищо общо с политически събития“, заявил той пред BIRN.

Разследването обхваща и организации в Сърбия и Босна и Херцеговина. Според BIRN сръбската Дирекция за диаспората е отпуснала през последните три години най-малко 250 000 евро на организации от трите държави, чиито представители публично популяризират СНС, разпространяват проруски нарративи или застъпват крайнодесни възгледи.