Премиерът Бенямин Нетаняху и лидерът на партията „Яшар“ мандатоносителят Гади Айзенкот се срещнаха, но не се разбраха за съставянето на

"правителство на националното единство". Срещата "премина в сериозна атмосфера, като двете страни положиха усилия да преодолеят дълбоките разногласия помежду си", се посочва в съвместно изявление на партията "Ликуд" на Нетаняху и партията "Яшар" на Айзенкот. В него не се съобщава за постигнат напредък. Двамата проведоха преговори в щаба на Израелските отбранителни сили (ИДФ) „Кирия“.

Бенямин Нетаняху предложи на лидера на партия „Яшар“ Гади Айзенкот да съставят заедно национално правителство на единството, в което двамата да се редуват на поста министър-председател, като Айзенкот бъде пръв, а Нетаняху да бъде през това време ”алтернативен премиер“.

Предложението дойде, докато Айзенкот напредва в усилията си да състави правителство без Нетаняху, отбеляза The Times of Israel.

В изявление в социалната мрежа X Нетаняху заяви, че с оглед на тежестта на екзистенциалната заплаха и възможността да бъде съставено правителство, неспособно да се справи с нея, отговорността му като лидер го задължава да остави всичко настрана, включително принципа “най-голямата партия да води”.

Според Haaretz предложението на Нетаняху предвижда “правителство на единството” без арабските партии. През последните седмици Нетаняху представи арабските партии “Съвместна листа” и “Раам” като поддръжници на тероризма, опитвайки се да осуети всяко коалиционно споразумение между тях и Айзенкот.

Предложението идва месец след парламентарните избори на 27 октомври, на които партията на Нетаняху спечели най-много гласове, но коалицията около него загуби мнозинството си. На практика нито един от двата основни блока не събра нужните 61 от общо 120 места в Кнесета и така от двете арабски партии зависи кой ще е премиер.

Президентът Ицхак Херцог възложи първия мандат за съставяне на кабинет на Айзенкот, след като представителите на повечето основни партии го препоръчаха. Бившият началник на Генералния щаб беше основният съперник на Нетаняху и водеше блок от партии, стремящи се да отстранят най-дълго управлявалия премиер в историята на страната.

Айзенкот от своя страна неколкократно заявяваше, че би обмислил управление с Нетаняху само ако премиерът скъса със „съюза си с екстремистите“, имайки предвид преди всичко министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

След изявлението Айзенкот предложи незабавни разговори, за да провери дали лидерът на „Ликуд“ е сериозен, а от „Ликуд“ съобщиха, че двамата са разговаряли по телефона и са се договорили да се срещнат в неделя сутринта.

Предложението разедини опозицията. Бившият премиер Яир Лапид го определи като поредната прозрачна измама от страна на човек, който е мамил всеки свой партньор и е нарушавал всяко споразумение, и предложи първо да положи клетва правителство на Айзенкот без Нетаняху и едва след това да се водят преговори за правителство на единството. Позицията му противоречи на тази на лидера на „Беяхад“ Нафтали Бенет, който настоява „Яшар“ да състави правителство на единството с „Ликуд“, смятайки го за за предпочитане пред коалиция, зависима от ултраортодоксалните и арабските партии.

Лидерът на „Израел Бейтейну“ Авигдор Либерман още в четвъртък предрече, че Нетаняху може да предложи на Айзенкот ротация, в която самият той да бъде втори, и определи подобна сделка като трик.