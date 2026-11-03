Опозицията в Израел се обедини зад Гади Айзенкот

Лидерите на израелската опозиция се договориха във вторник сутринта на среща в хотел „Дан Акадия“ в Херцлия да издигнат Гади Айзенкот, председател на партия „Яшар“, за кандидат за министър-председател и да започнат незабавно преговори за коалиция, с която да заменят кабинета на Бенямин Нетаняху с „правителство на националното спасение“. В съвместно изявление след около час разговори партиите заявяват, че са „напълно координирани“ и ще действат веднага, като използват „ясното парламентарно мнозинство“ в Кнесета. Целта е кабинетът да бъде сформиран възможно най-бързо и да се избегнат нови избори.

На срещата присъстваха Айзенкот, Нафтали Бенет от „Бе Яхад“, Авигдор Либерман от „Исраел Бейтену“ и Яир Голан от „Демократите“, както и досегашният лидер на опозицията Яир Лапид. Бенет обеща цялата му партия да подкрепи Айзенкот и призова да не се губи време. Лапид определи положението като „сериозен и опасен опит за подкопаване на изборните резултати“. Пред хотела се събраха роднини на жертви от атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г. и призоваха лидерите да не пропиляват мандата си.

Изборите се проведоха на 27 октомври и не дадоха мнозинство на нито един от блоковете. Блокът на Нетаняху има 53 места в 120-членния Кнесет, а опозицията – 48. Арабските партии, които спечелиха рекордните 19 мандата, са намекнали, че може да преговарят с Айзенкот, за да попречат на Нетаняху да състави кабинет, но не е ясно дали ще подкрепят самото правителство. Ако получи препоръките и на опозицията, и на арабските листи, Айзенкот ще има 67 гласа срещу 53 за Нетаняху.



Опозицията обаче не е единна за евентуалната арабска подкрепа. Либерман изключва малцинствено правителство с арабска подкрепа и разчита на помощ от депутати на „Ликуд“.

Айзенкот, бивш началник на Генералния щаб на израелската армия, основа „Яшар“ през септември 2025 г. след раздяла с „Национално единство“. След 7 октомври 2023 г. той влезе във военния кабинет, но напусна осем месеца по-късно, като обвини премиера, че взема решения по политически, а не по национални съображения. Сега многократно е заявявал, че няма да участва в кабинет с Нетаняху, дори на ротационен принцип и дори ако президентът на САЩ Доналд Тръмп го поиска лично.

Консултациите на партиите при президента Исак Херцог започват в сряда в 17 ч. с „Религиозен ционизъм–Зехут“ и приключват с „Ликуд“ в четвъртък в 20:30 ч. След тях Херцог ще възложи мандат за съставяне на правителство. Избраният кандидат ще има 28 дни за съставяне на коалиция, които могат да бъдат удължени с 14 дни.