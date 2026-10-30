Нетаняху печели изборите в Израел, но е без мнозинство в Кнесета

Централната избирателна комисия на Израел приключи с преброяването на гласовете от парламентарните избори от 27 октомври, предават медиите в страната.

Според публикуваните резултати блокът на премиера Бенямин Нетаняху си осигурява 53 места, опозиционният блок, воден от Гади Айзенкот – 48, а две арабски партии спечелиха 19 места. За мнозинство в 120-местния Кнесет са необходими 61 места.

Партията на Нетаняху "Лику" остава най-голямата политическа сила с 27 места. Партията на Айзенкот, "Яшар", спечели 21 места. Предварителните оценки сочат, че Айзенкот би могъл да си осигури подкрепата на 67 депутати, при условие че получи съдействието и на двете арабски формации.

Авигдор Либерман, лидер на партията "Израел Бейтейну", обаче изключи възможността за участие в коалиция, която включва арабски партии. Без "Израел Бейтейну" опозицията разполага с 60 места. Въпреки това остава възможността арабските формации да окажат външна подкрепа, без реално да влизат в състава на правителството.