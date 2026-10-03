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Инцидентът на борда на FlyDubai официално е опит за тероризъм

Вторият пилот, който е планирал да разбие самолета, е бил отстранен от Oman Air заради радикалните си възгледи

Днес, 11:11
Оман е отстранил Хамам Ал-Хамами от полети, но той е успял да пробие в Дубай
Оман е отстранил Хамам Ал-Хамами от полети, но той е успял да пробие в Дубай

Генералната прокуратура на Обединените арабски емирства официално квалифицира нападението на борда на самолета на FlyDubai от Дубай за Тел Авив като планиране и опит за извършване на терористичен акт, съобщиха световните агенции. По данни на следствието вторият пилот е нападнал командира на самолета - гражданина на Индия Смит Мачхара, аварийната брадва и се е опитал да поеме управлението.

ABC News съобщава, че нападателят е 29-годишният гражданин на Оман Хамам Ал-Хамами. Неговите мотиви и възможни връзки тепърва ще се установяват. Според някои източници той е признал, че е искал да разбие самолета. По-рано израелският премиер Бениамин Нетаняху също заяви, че нападателят е възнамерявал да разбие самолета заедно с пътниците.

През 2024 г. Хамам Ал-Хамами е бил стажант за втори пилот в авиокомпания Oman Air, но е бил отстранен заради радикалните си възгледи. Той е започнал работа във Flydubai преди 8 месеца. Засега не е ясно как е преминал проверките и е бил допуснат да е втори пилот в самолет, изпълняващ полет към Израел. Flydubai спря всички полети до Израел до изясняване на обстоятелствата около инцидента.

Инцидентът стана на 30 септември, като на борда на самолета Boeing 737 се намираха 174 пътници, сред които 27 деца. Самолетът подаде сигнал за незаконна намеса в управлението и за секунди загуби около 4 км височина. Въпреки че е тежко ранен, капитанът успял да отвори пилотската кабина, за да могат пътници и други членове на екипажа да обезвредят нападателя. След това двама пилоти на FlyDubai, летящи като резервен екипаж, поеха управлението и приземиха самолета в Саудитска Арабия.

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Ключови думи:

Израел, FlyDubai

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