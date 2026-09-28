Арестуваха за корупция двама бивши министри на Орбан

В Унгария бяха задържани двама бивши министри от правителствата на Виктор Орбан, след като парламентът свали депутатския им имунитет. Балъж Ханко, бивш министър на културата и иновациите, и Миклош Шещак, бивш министър на националното развитие, са разследвани по отделни случаи, свързани със злоупотреба с държавни средства и корупция. Разследванията са сред първите наказателни производства срещу високопоставени представители на 16-годишното управление на Орбан.

Унгарският парламент гласува вчера със 139 гласа „за“ и без гласове „против“ или „въздържал се“ за свалянето на имунитета на двамата депутати. Представителите на партията „Фидес“ на Виктор Орбан и коалиционния партньор KDNP бойкотираха заседанието. След решението прокуратурата получи възможност да продължи наказателните производства срещу двамата.

Балъж Ханко, който е бил министър на културата и иновациите и в момента е депутат от „Фидес“, е разследван за предполагаема злоупотреба със средства на Националния културен фонд. Според прокуратурата при управлението на фонда са били пренасочвани средства, предназначени за културни проекти, в нарушение на установените правила. Става дума за около 17,3 млрд. унгарски форинта, или приблизително 53,6 млн. долара. Разследващите твърдят, че част от средствата са били използвани за цели, свързани с политическата дейност на „Фидес“ преди изборите през април 2026 г. Ханко отхвърля обвиненията и заявява, че няма какво да крие.

Миклош Шещак, който беше министър на националното развитие между 2014 и 2018 г., е задържан по разследване за предполагаемо получаване на подкупи и незаконни комисиони. По данни, представени пред парламента, размерът на средствата, за които той е заподозрян, надхвърля 12 млрд. форинта – около 37 млн. долара. Разследването включва предполагаеми нарушения, свързани с обществени поръчки и доставки за държавната автобусна компания Volánbusz, както и други държавни строителни договори. Шещак отрича да е извършил нарушение.

И двамата са били призовани да се явят пред правоохранителните органи. Шещак се е явил доброволно в Централната прокуратура за разследване, където е бил задържан. Ханко също се е явил след получаване на официална призовка и впоследствие е бил поставен под стража.

Задържанията са част от по-широка антикорупционна кампания на новото правителство на премиера Петер Мадяр, чиято партия „Тиса“ спечели парламентарните избори през април 2026 г. Новосъздадената унгарска антикорупционна структура обяви първите си четири разследвания на 28 септември. Правителството заявява, че целта е да бъдат проверени предполагаеми злоупотреби с публични средства от периода на управлението на Орбан.

Мадяр обяви в навечерието на действията, че започва т.нар. „кацаща фаза“ на операцията срещу корупцията и че двама „корумпирани политици“ ще бъдат предадени на разследващите органи. Той представя действията като част от обещанието на новата власт да търси отговорност за предполагаеми злоупотреби при предишното управление.

Случаят има и политическо измерение. „Фидес“ и KDNP определят действията срещу бившите министри като политическо преследване. От друга страна, правителството на Мадяр заявява, че разследванията трябва да се провеждат независимо от политическата принадлежност и заеманите в миналото държавни длъжности.

Паралелно с това унгарският парламент свали и имунитета на самия премиер Петер Мадяр по отделно разследване, свързано с инцидент от 2024 г. Той сам е поискал имунитетът му да бъде свален, заявявайки, че иска случаят да бъде разгледан от правосъдието.