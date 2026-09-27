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Швейцарците отхвърлиха идеята за строг неутралитет

Предварителните данни показват, че около 70% от избирателите са гласували с "Не"

27 Септ. 2026Обновена
Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г. и е част от политическата и историческата идентичност на страната.
Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г. и е част от политическата и историческата идентичност на страната.

Швейцарските граждани отхвърлиха категорично на референдум предложението да затегнат правилата, свързани с традиционния неутралитет на страната.

Предварителните данни показват, че около 70% от избирателите са гласували с "Не".

Инициативата трябваше да въведе разпоредба, че неутралитетът на Швейцария е "постоянен и въоръжен", да се забрани членство във военни съюзи или сътрудничество с тях (освен когато страната е пряко атакувана или атаката е непосредствено предстояща) и да се забрани присъединяването към санкции срещу воюващи държави, освен ако те не са наложени от самия Съвет за сигурност на ООН. 

Швейцарският неутралитет е международно признат от 1815 г. и е част от политическата и историческата идентичност на страната. Той позволява на Швейцария да остане извън двете световни войни и дълго време е възприеман като един от основните стълбове на нейната сигурност и независимост.

Този статут обаче е застрашен, след като Швейцария наложи санкции на Русия заради нахлуването ѝ в Украйна през 2022 г., заяви Кристоф Блохер - политик ветеран и поддръжник на дясната Швейцарска народна партия (SVP).

Правните рамки на швейцарския неутралитет не са изрично разписани в конституцията на страната, а се определят от Хагската конвенция от 1907 г. Според нейните разпоредби неутралните държави са длъжни да запазят пълна безпристрастност спрямо воюващите страни и да не допускат използването на своята територия за военни цели.

Блохер, който е ръководил успешни кампании срещу задълбочаването на връзките с Европейския съюз, заяви, че неутралитетът е подкопаван, тъй като заради санкциите Русия вече възприема Швейцария като страна в конфликта. Според него Третата световна война може да не е толкова далеч и тогава няма да има значение дали Швейцария е неутрална или не.

Швейцарското правителство и повечето политически партии, с изключение на SVP, се противопоставиха на предложението, като външният министър Иняцио Касис заяви, че то би навредило на националната сигурност и би попречило на съвместните учения с НАТО.

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Ключови думи:

Швейцария, референдум

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