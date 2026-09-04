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Казус за допитване: Парк ли да се строи или жилища за ценни кадри

Случаят, сблъскващ две социални идеи, е от Шумен

Днес, 06:33
Бившото военно поделение.
FB/tvshumen.bg
Бившото военно поделение.

Любопитен казус набира ход в Шумен, сблъскващ две социални идеи - да се изгради парк или парк плюс... две общински жилищни сгради и детска градина. Съветници искат референдум по темата, кметът, администрацията му и мнозинството "се опъват".

Става дума за терена на бившото военно поделение, известно като "Тежкия полк" (танков полк). Преди повече от 10 години общината го иска и получава, като идеята е била да се застрои с жилища. После идва намерението за парк, отбити са частни интереси за жилищно застрояване. До момента нищо не е направено. Парк е официалната идея, изказана многократно, включително от кмета Христо Христов. Обаче успоредно това лято той внесе проект за две нискоетажни сгради (до 15 метра, 28 апартамента) и детска градина. Обясни, че това са изцяло общински обекти, нищо от тях няма да се купува-продава или да навлиза частен бизнес, щели да бъдат енергийноефективни, на мястото на стари военни постройки. По-голямата площ оставала за парк. В двата блока щели се настаняват медици, учители, социални работници и дейци на културата, след като градът изпитва дефицит на ценни кадри и няма къде да ги приютява при добри условия. Отделно ползата от детската градина е ясна. Всичко щяло да бъде построено с европейски средства - а градът имал нужда и от европейски инвестиции. Намериха се съветници обаче, които да отбележат, че кметът говори за ограничено по терен жилищно строителство, но в одобрения кадастриален проект нямало отделен жилищен терен, както и за парк - а над 26 декара за застрояване, включително с улица. Съветниците поискаха референдум заедно с президентския вот. Идеята един път бе стопирана от прокметското мнозинство. Сега е внесена отново за сесията на 10 септември, с малко по-голяма подкрепа (настояването е на местната група "Кауза Шумен", рамо удрят 2-3-ма от други формации).

Все още обаче допитването не събира нужното одобрение. БСП, които крепят Христов, възроптаха, че то би струвало скъпо - 300 000 евро. Секретарят на общината Ирина Кьосева го обяви за неправомерно. А Христов излезе със специално становище, в което зае позиция "за"  - обаче вносителите следвало да изяснят театралния обхват на референдума, а не били, следвало да се сложат отделна урна и секционна комисия, а сроковете за тия и други задължителни действия изтекли и т.н.

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Ключови думи:

Шумен, референдум, местен референдум

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