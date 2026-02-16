Шумен остава без вода за неопределено време. Специалисти от Варна са в помпената станция, за да окажат помощ за отстраняване на аварията там, разказва БНТ. Те извършват анализ на съоръженията и безопасното включването на помпите. Ще са нужни обаче часове, за да се напълни отново водоснабдителната система.

След токов удар вчера помпената станция е била частично наводнена. Екипи на водното дружество и дежурни от противопожарната служба са изпомпвали водата от помещението. Мокри са двете основни помпи, както и резервната, захранването и двигателите. Започнало е изсушаване на електрическите компоненти.

Ситуацията е динамична, каза за БНТ управителят на ВиК-Шумен инж. Иван Пушкаров.

В града ще бъдат поставени водоноски.

Вчера от ВиК дружеството обясниха за БТА, че аварията на основния спирателен кран е следствие на внезапно прекъсване на електрозахранването към "Помпена станция 1300" в Шумен, причинено от неблагоприятните метеорологични условия.