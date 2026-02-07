"Иновативно асфалтиране" увеличи дупките в Шумен

И 50 дни не успя да издържи "иновативната технология“ за запълване на асфалтови дупки, с която се похвали управата на община Шумен, съобщи БНР. На място се вижда как върху една "иновативна кръпка" са зейнали цели седем отвора.

На 17 декември на журналистите бе разяснено, че чрез технологията, използвана в някои други градове, се "решават проблемите с качественото и бързо запълване на дупките, особено когато се касае за райони с натоварен трафик". Става дума за т. нар. студено асфалтиране. Конкретно - община Шумен взема рециклиран от стари обекти асфалт, превръща го с машина в студена смес. Сместта може да се ползва в реална среда от минус 10 до плюс 40 градуса, да се бърка ръчно или машинно, както и да се полага така. Ако всичко се случва правилно, процесът е икономичен, екологичен, а и трафикът се пуска почти веднага.

Независимо от трудностите, община Шумен продължава с ударното асфалтиране по този начин: