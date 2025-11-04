Медия без
В Странджа преброиха 1200 дупки на 6-километров път

Куриоз - ремонтът почнал, но машината на пътната фирма се повредила

Днес, 14:08
Дупките са и много, и дълбоки, жалват се жителите в Странджа.
На всеки четири метра - дупка. Такова е положението с пътищата в планината Странджа. Конкретно - 6-километровата отсечка между селата Воден и Малко Шарково. "Пътят е в много тежко състояние – дупка до дупка, а през зимата ще стане много по-лошо. Жител на село Воден ги беше преброил – 1283 дупки“, заяви пред БТА кметът на на община Болярово Христо Христов.

Целият участък между село Мамарчево и село Странджа е много зле. От години плаче за ремонт, но многобройните сигнали на хората не дават резултат. Затова сега се готви голям протест, в който ще участват седем села. Срокът за реакция е 15 ноември. Местната власт подкрепя хората, иска държавните институции да си свършат работата. "Пътят е трагичен, с дупки по 30 – 40 см дълбочина. При дъжд и снеговалеж не се виждат. Освен до аварии по автомобилите, може да се стигне до по-сериозно пътно-транспортно произшествие, дори с жертви. Това е и основен път по отношение на охраната на държавната граница“, добави общинският съветник в Болярово Йордан Трифонов.

„Ремонтът на въпросния път е бил започнат, но машината на пътно-поддържащата фирма е била блъсната и повредена от лек автомобил. Това е причината за забавянето на ремонта", каза пък директорът на Областното пътно управление в Ямбол Галин Костов. Той все пак обеща мерки, дори машината да не бъде оправена.

