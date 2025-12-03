Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Две трети от пътищата ни са разбити

Състоянието на пътната настилка се влошава до най-ужасното ниво от 10 години

Днес, 06:49
През май жители протестираха срещу ужасното състояние на пътя между селата Войника и Тамарино – една от най-лошите пътни отсечки в Ямболска област.
БГНЕС
През май жители протестираха срещу ужасното състояние на пътя между селата Войника и Тамарино – една от най-лошите пътни отсечки в Ямболска област.

Едва 36% от пътната настилка в България е в добро състояние, като през 2024 г. се наблюдава значително влошаване на качеството на пътищата. Делът на пътищата в добро състояние намалява с 4,4 процентни пункта до най-ниското ниво за последните 10 години. Това сочат данните от изследване на икономическото и социалното развитие на областите в България, направено от Института за пазарна икономика за 2025 г. в рамките на проекта "Регионални профили: показатели за развитие".

В някои области състоянието на пътищата е драматично. Едва 5% от пътищата в областите Добрич и Перник са в добро състояние. В други области пък се наблюдава драстичен спад. В Сливен делът на оценените като доброкачествени пътища е намалял с 37 процентни пункта в рамките на година, в Стара Загора - с 32 пункта. Областите с най-голям дял пътища в добро състояние са Благоевград (63,9%), Пазарджик (58,6%) и Смолян (58,5%). 

Гъстотата на пътната мрежа на областите остава практически без промяна през 2024 г., като варира между 11,3 км/100 кв. км от територията в Благоевград до 25,6 км в Габрово. Факторите, които играят най-важна роля, са теренът и близостта на магистралните пътища. Без промени е и гъстотата на железопътната мрежа, където лидер остава столицата с 12,1 км/100 кв. км от територията си, а повечето области разполагат с 2 до 5 км железопътен път на 100 кв. км. Смолян е единствената област без железопътна мрежа, заради релефа си.

ИНФРАСТРУКТУРА

В категория "Инфраструктура" за 2025 г. само една област получава слаба оценка - Монтана, а много добра - Варна и София-град. Останалите области са равномерно разпределени в средните категории. 

Прогрес се наблюдава в дела на населението, свързано с обществена канализация, който вече надхвърля три четвърти от жителите. Този дял е отчетливо по-висок в областите с преобладаващо градско население - столицата (96%), Варна (87%), Габрово (83%), а най-нисък е там, където повече хора живеят в труднодостъпни села - Кърджали (44%) и Разград (43%).

Достъпът до интернет също се подобрява, 92% от всички домакинства в страната са свързани към него. В столицата вече покритието е практически пълно с 99% от домакинствата. Най-ниски са нивата в Ямбол (71%) и София-област (81%). 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

регионални профили, инфраструктура, пътища

Още новини по темата

12 области са с критично ниво на достъп до лечение
29 Ноем. 2025

23% от учениците в Сливен не ходят на училище
14 Ноем. 2025

В Странджа преброиха 1200 дупки на 6-километров път

04 Ноем. 2025

У нас има чиновници, които обгрижват едва 18 души
26 Окт. 2025

Как АПИ качва шофьорите на "пързалката"

21 Юни 2025

И полицаите се заемат да изследват участъците с много катастрофи
22 Апр. 2025

Във Варна са най-доволни от чиновниците, а в Пловдив - от транспорта
15 Ноем. 2024

Над 1/4 от пътищата в България се нуждаят от ремонт
16 Февр. 2024

Възстановено е движението по магистрала "Тракия"
21 Яну. 2024

Строителният министър твърди, че може да има саниране без вътрешен човек
07 Яну. 2024

Въвеждат се 6 нови пътни знака

08 Дек. 2023

Кърджали изпревари София по преселници, а Габрово - по европари
26 Ноем. 2023

Новите конкурси за пътищата - съмнителни условия и Велики изключения
18 Септ. 2023

КЗК спря новите пътни поръчки
12 Септ. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д