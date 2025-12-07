Над 20 коли пукнаха гума в дупка до Враца

БГНЕС Дупките по пътищата са един от проблемите в страната, заради който хората излизат регулярно на протест, но полза... никаква.

Над двадесет автомобила са спукали гуми на пътя Враца - Монтана за последните 24 часа заради дупка, съобщи днес БТА, позовавайки се на полицейски служители. Трапът е бил на 10 километра след Враца, в дясната лента. Мъглата е скривала видимостта, тъмата в нощните часове също е била причина за инцидентите. Сутринта около 6:30 часа екип на БТА е видял три пропаднали автомобила в рамките на 10 минути.

По някое време от полицията подали сигнал за опасния участък до агенция „Пътна инфраструктура“. На място пристигнал патрул, за да предупреждава за опасността. По-късно през деня дупката е запълнена, съобщи още БТА.