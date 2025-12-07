Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 20 коли пукнаха гума в дупка до Враца

Произшествията са в рамките на денонощие

Днес, 15:11
Дупките по пътищата са един от проблемите в страната, заради който хората излизат регулярно на протест, но полза... никаква.
БГНЕС
Дупките по пътищата са един от проблемите в страната, заради който хората излизат регулярно на протест, но полза... никаква.

Над двадесет автомобила са спукали гуми на пътя Враца - Монтана за последните 24 часа заради дупка, съобщи днес БТА, позовавайки се на полицейски служители. Трапът е бил на 10 километра след Враца, в дясната лента. Мъглата е скривала видимостта, тъмата в нощните часове също е била причина за инцидентите. Сутринта около 6:30 часа екип на БТА е видял три пропаднали автомобила в рамките на 10 минути.

По някое време от полицията подали сигнал за опасния участък до агенция „Пътна инфраструктура“. На място пристигнал патрул, за да предупреждава за опасността. По-късно през деня дупката е запълнена, съобщи още БТА.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

дупка в асфалта, асфалт, дупки, Дупка

Още новини по темата

В Странджа преброиха 1200 дупки на 6-километров път

04 Ноем. 2025

След 20 години чакане селяни си закърпиха улиците с бетон
26 Май 2025

Огромна яма зейна на "Цариградско шосе"
26 Апр. 2025

Селяни си купиха 2 тона асфалт да ремонтират път
01 Февр. 2025

Идея за "мол на културата" се пръкна във Варна
09 Март 2024

След 6 г. Варна се зарадва на 43-милионната Дупка
29 Февр. 2024

Варненската Дупка ще се окаже неизлечим цирей
19 Яну. 2024

Над 50% от проверените нови пътища са с некачествен асфалт
23 Окт. 2023

Китай започна да копае гигантска дупка
05 Юни 2023

Асфалтбаши ръси захар и връзва червени конци на пътните знаци
06 Март 2023

Гешев търси информация за изтънения асфалт от двама министри

06 Март 2023

"Приказки под Шишковия храст" - ГЕРБ отрича за липсващия асфалт
04 Март 2023

И Северната тангента на София се оказа с "изяден" асфалт
28 Февр. 2023

Панаирите на ГЕРБ в услуга на Георги Гергов не секват
14 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Очаквате ли протестите да се засилят?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ