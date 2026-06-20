Иран прекъсна преговорите в Швейцария след заплахи от Тръмп

Иранската делегация напусна мястото на преговорите в Швейцария в знак на протест срещу заплахите на американския президент Доналд Тръмп, съобщи иранският телевизионен канал Press TV.



Преговорите между САЩ и Иран в Швейцария, с посредничеството на Катар и Пакистан, започнаха и вървяха сравнително спокойно, докато стана ясно, че американския президент е дал интервю за "Фокс", в което заявява: "Иран трябва да спре своите проксита в Ливан, които създават проблеми, в противен случай ще нанесем нов удар срещу него — още по-силен". „Ако затворите Ормузкия пролив, няма да имате страна. Няма дори да можете да се върнете в проклетата си страна“, добави Тръмп.

Делегацията на Иран изрази протест пред американските преговарящи във връзка със заплахите на Тръмп за нанасяне на нови удари срещу Ислямската република, което е и нарушение на т.1 от меморандума за разбирателство, което двете страни подписаха. В документа е казано, че взаимните заплахи са недопустими.

Делегацията на Иран няма да се върне на преговорите, докато Тръмп не се извини за отправените от него заплахи, съобщава Al Mayadeen.

Разговорите стартираха часове след като Иран затвори Ормузкия проток, а американският президент заплаши, че ако няма мир след 60 дни, САЩ ще започнат да събират такси от всички кораби, а "средствата ще бъдат събирани за „услуги, предоставени като „пазител“ на страните от Близкия изток, с цел възстановяване на разходите както за миналото, така и за настоящето и бъдещето“.

Двете страни сключиха меморандум, в който си обещаха до 60 дни да подпишат окончателно споразумение.

Преговорите се провеждат в луксозния швейцарски планински курорт Бургенщок (Bürgenstock), който се намира в кантона Нидвалден, близо до Люцерн.

Двете страни се разбраха да сформират три технически групи, в които да обсъждат ядрената програма на Техеран, ситуацията в Ливан и размразяването на иранските активи, съобщи министърът на външните работи на Пакистан Исхак Дар в интервю за саудитския телевизионен канал Al Arabiya. САЩ и Иран са постигнали споразумение за намаляване на степента на обогатяване на урановите запаси, с които разполага Техеран, заяви още Исхак Дар в интервюто.

"Днешният ден всъщност бележи началото на технически преговори, които няма да разрешат всички разногласия, но ще ни позволят да седнем заедно като екипи – за първи път в историята – за да разберем какво е най-важно за съответните страни, да уредим тези въпроси, да ги решим и да постигнем по-добро бъдеще", заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс. Той води американската делегация, в която участват още преговарящите Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Посредниците в лицето на министър-председателят на Пакистан - Шариф, и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на страната Монир също са в Швейцария.

Шефът на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи пристигнаха тази сутрин в Швейцария за преговорите.

"Иран никога няма да се откаже от обогатяването на уран, а другата страна няма да има друг избор, освен да го приеме", каза в тази връзка днес президентът на Иран Масуд Пезешкиан. Според официалните ирански медии, ядреният въпрос не фигурира в дневния ред, нито един член от иранския ядрен екип не участва в разговорите, а дискусиите по ядрения въпрос ще започнат, само ако бъдат изпълнени определени договорени условия.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че Иран няма да премине към следващия етап от преговорите със САЩ, ако не бъде сключено примирие в Ливан.