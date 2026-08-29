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Маскирани заселници пребиха екип на NBC

29 Авг. 2026

Израелският премиер Бенямин Нетаняху разкритикува за първи път израелските заселници на Западния бряг, осъждайки "престъпните актове на насилие", извършени в две палестински села, предаде Франс прес.

"Решително осъждам престъпните актове на насилие, извършени в селата Кусра и Джалуд от шепа размирници, които нарушават закона, нанасят големи вреди на съблюдаващата законите еврейска общност, възпрепятстват действията на ЦАХАЛ (израелската армия) при изпълнението на неговите задачи и вредят на позициите на Израел по света“, заяви в комюнике Нетаняху.

Повод за изненадващото изявление на Нетаняху вероятно е инцидент с американски тв екип. Днес палестинка и екип на NBC News бяха нападнати и пребити от маскирани израелски „заселници“, въоръжени с палки, в Западния бряг.

Трима членове на екипа на NBC - репортер, оператор и шофьор са били в зоната за да интервюира Аида Ахмед Абдула и нейното семейство в палестинския град Джалуд, близо до Наблус. Абдула заяви, че са били нападнати пред дома си от израелски заселници.

Видео от инцидента показва как сива кола с израелски регистрационни номера се приближава към тях на заден ход нагоре по хълма. Когато колата спряла, най-малко четирима мъже в тъмни дрехи и с покрити лица изскочили, като започнали да удрят Абдула и екипа с бухалки и да хвърлят камъни по тях.

„Те изскочиха, пребиха ни, след което скочиха обратно в колата“, каза международният кореспондент на NBC News Мат Брадли, който е бил удрен два пъти в ръката и по-късно му е оказана медицинска помощ в близка клиника.

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Ключови думи:

Израел, Западния бряг, NBC

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