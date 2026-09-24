ЦИК на Израел изхвърли арабска партия от изборите

Централната избирателна комисия на Израел не допусна арабската партия РААМ ("Обединен арабски лист"), оглавявана от Мансур Абас, до участие в предстоящите на 27 октомври решителни избори за Кнесет.

Петициите за недопускане на партията до изборната надпревара бяха внесени от управляващата партия „Ликуд“, крайнодясната формация „Оцма Йехудит“ на Итамар Бен-Гвир и форума на семействата на жертвите на терористични атаки „Избираме живота“. Вносителите обвиниха формацията в подкрепа за тероризма и подриване на сигурността на държавата, визирайки публичните позиция на партията спрямо военната операция в палестинския анклав. РААМ открито се застъпва за незабавно прекратяване на войната в Газа.

В отговор от РААМ определиха решението като политически мотивиран опит за заглушаване на гласа на арабското малцинство в Израел и за лишаването му от парламентарно представителство. Партията, която в миналото бе част от управляваща коалиция, категорично отхвърля обвиненията в подкрепа на терористични организации.

Според израелското законодателство решението на Централната избирателна комисия не е окончателно и подлежи на автоматичен преглед от Върховния съд на Израел. Очаква се магистратите да заседават по казуса през следващите дни, като практиката от предишни изборни цикли показва, че Върховният съд често отменя подобни забрани, одобрявайки участието на арабските партии във вота.

Предстоящите редовни избори за 26-ия Кнесет на Израел са насрочени за 27 октомври 2026 г. Прогнозите показват, че победител вероятно ще бъде новата центристка формация „Яшар“, водена от бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот. ”Ликуд“ на Нетаняху вероятно ще е втора сила, изпреварвайки „Заедно“ на Нафтали Бенет и Яир Лапид и „Демократите“ на Яир Голан. Арабските партии може би ще имат около 10 на сто от депутатите и техните гласове може би ще бъдат важни за формирането на коалиционно правителство.

Кои са РААМ?



РААМ е ивритският акроним за „Решима Арабит Меухедет“, което в превод означава Обединен арабски лист (United Arab List). Самата дума раам (רַעַם) на иврит означава също и „гръм“.

В момента (в 25-ия състав на Кнесета) партия РААМ разполага с 5 депутати от общо 120 места в израелския парламент. Неин лидер е д-р Мансур Абас. РААМ е в опозиция и не подкрепя правителството на Бенямин Нетаняху.

През 2021-2022 г. РААМ влезе в широкото коалиционно правителство на Нафтали Бенет и Яир Лапид. Така РААМ стана първата арабска партия в историята на Израел, участвала официално в управляваща коалиция.

След падането на правителството на Бенет/Лапид и завръщането на Нетаняху на власт в края на 2022 г. с крайнодясна коалиция, РААМ премина твърдо в опозиция. С избухването на войната в Газа отношенията между РААМ и управляващите от „Ликуд“ и крайната десница („Оцма Йехудит“) се изостриха максимално, като управляващите обвиняват РААМ в подкрепа за тероризма, докато РААМ настоява за незабавно спиране на военните действия.