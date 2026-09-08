12 държави забраниха търговия със стоки от незаконни израелски селища

Общо 12 държави ще наложат санкции върху търговията с израелски селища на Западния бряг, позовавайки се на зачестилите атаки на израелски заселници срещу палестински села.

"Днес Канада, Дания, Финландия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Полша, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство потвърждават намерението си да въведат национални и/или да подкрепят европейски ограничения върху търговията със стоки със селища, които са незаконни съгласно международното право, или активно обмислят тези и други мерки, в съответствие с националните си процедури", заявиха външните министри на страните в съвместно изявление.

Президентът на Франция Еманюел Макрон, британският премиер Анди Бърнам и канадският премиер Марк Карни се съгласиха, че ситуацията се влошава с безпрецедентно насилие от страна на заселниците. В изявлението се изисква Израел незабавно да спре разширяването на селищата, да подведе под отговорност заселниците и да разследва твърденията срещу израелските сили. Те твърдо се противопоставят на всякакви действия, водещи до анексиране на палестински земи или насилствено разселване.

Държавите, които блокираха забраната за търговия в целия ЕС, са Германия, която цитира "специални отношения" с Израел; Италия, която смята, че става въпрос за "политически избор", изискващ единодушие; Унгария; Чехия; Австрия.

САЩ се противопоставиха на забраната, като посланикът в Израел Марк Хъкаби я нарече "нерационална и дискриминационна срещу еврейския народ" и предупреди за ответни мерки.

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич призова за експулсиране на британския посланик, а президентът Ицхак Херцог обвини Обединеното кралство в намеса в изборите.