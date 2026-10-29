Румънците са в шок: "Да не би Радев да помага на Русия?"

Трактовката на Румен Радев за дрон атаките в Черно море и българската и румънската позиция за тях шашна хората в северната ни съседка. Преди няколко дни българският премиер опита да внуши, че тактиката на България да не назовава Русия като автор на нападенията е правилна - след като Румъния посочила Русия за агресор, последвали още атаки в румънското морско пространство, а след като нашата страна мълчи - в нашето не. Изявлението му бе преди най-новия инцидент с кораба край Калиакра.

Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки Странна интерпретация на атаките с дрон в Черно море и българската позиция за тях направи премиерът Румен Радев. Той засегна темата на Софийския икономически форум, който се провежда в столицата.

Живеещият в Букурещ български журналист Стилиян Деянов преразказа в социалните мрежи коментари на участници в предаване на телевизия DIGI24. "Аз вече започвам да се питам дали България, българското правителство, не помага някак на Русия за тези атаки? Пряко или непряко. В днешната атака корабът дори не отива към Украйна, а към Констанца (има се предвид съдът край Калиакра - б.а.)", казва единият от гостите на предаването. "Изказването на Радев е някакъв делириум. С огромни логически проблеми... И малко дете би си задало въпроса: Щом Радев казва, че руснаците са ни отмъстили, значи Радев знае, че повторните атаки са руски. Да не би да са му се обадили и да са му казали от Москва?", добавя друг. "Атакуват ни и преди и след. Без значение", добавя трети.

Румънските социални мрежи също са пълни с надоумение. Тое е от типа "Този от България какви ги говори".

"Тъжно много. Не е редно, не е честно да се държиш така спрямо съсед, партньор в международни организации, който чрез туристите допринася съществено за БВП на България - втори по обем търговски партньор. Всичко, което градим една шепа хора - да показваме в Румъния хубавото и доброто лице на България, се срина за 24 часа!", коментира и Юлия Баховски, общественик от Букурещ, помагащ в българо-румънските взаимоотношения.

ПРИВИКВАНЕ

За разлика от България, Румъния официално извика във външното си министерство руския посланик и внесе протест заради пожара на 14 септември в индустриалната платформа Carfil в Брашов. Румънското разузнаване бе докладвало, че Русия стои зад произшествието. „Инцидентът представлява ясна проява на хибридна война и е част от все по-широка и сложна поредица от действия, извършвани или подкрепяни от Руската федерация срещу много други европейски държави“, заявиха от министерството. На свой ред Русия отхвърли "клеветническите намеци". Румънското външно министерство осъди и атаките срещу кораби в Черно море. Но руският посланик в Букурещ отхвърли и страната му да стои зад тях.

За разлика от българските държавен глава и премиер, президентът на Румъния Никашор Дан не се страхува да заяви, че страната му е цел на хибридна война, водена от Русия, за да дестабилизира държави, които подкрепят Киев.

ОЩЕ ЗА ИНЦИДЕНТА В БРАШОВ

Румънската разузнавателна служба съобщи в понеделник, че е идентифицирала мрежа за саботаж, координирана от Русия, която според нея е отговорна за пожара през септември. Румънските прокурори за организирана престъпност заявиха, че искат екстрадицията на двама беларуси, задържани в Германия, и един украинец, арестуван в Полша - всички те са заподозрени в участие в палежа. Разузнавателната служба заяви, че и тримата са част от мрежата, координирана от Русия, чиито координатори са ѝ определили цели, включително „държавни и частни съоръжения за производство на оръжие, както и други обекти от военен и промишлен интерес“.