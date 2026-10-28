Плаващият под флага на Либерия контейнеровоз CONTSHIP JET е бил поразен при атака с дронове край нос Калиакра, съобщи морският портал Maritime.bg. Съдът се е движил към Констанца, а е тръгнал от Хайфа, Израел.

Към кораба е насочен танкер, за да окаже съдействие. Екипажът се самоевакуира на спасителни плотове.

„Контейнеровозът е бил атакуван с три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла“, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Разстоянието от брега показва, че атаката е станала в българското икономическо пространство.

Според рибари корабът гори. Щетите са основно по десния борд.

20 контейнера са разпръснати в района на ударения кораб край Калиакра, съобщава maritime.bg. В публикацията пише, че в контейнерите има запалими газове и опасни вещества.

По-рано от Министерството на транспорта съобщиха, че плавателният съд е бил натоварен с 421 контейнера, без да уточняват съдържанието им.

Екипажът на атакувания от дронове контейнейнеровоз пристигна тази вечер във Варна. По думите на началника на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов патрулен самолет „Атлантик“ на френските военноморски сили, изпълняващ полет за наблюдение над морските пространства в Черно море, е засякъл първоначално два безекипажни катера, а впоследствие и още един.

Първоначално те са били забелязани на около 30 морски мили източно от нос Калиакра, а последният — на около 50 морски мили.

"Движението им беше в западна посока, към няколко кораба, които преминаваха през прилежащата зона северно от нос Калиакра. Предположихме, че корабите ще бъдат атакувани. Информацията незабавно беше предадена на управлението на морския трафик с искане корабите да бъдат предупредени за опасност от атака с дронове. Едновременно с това корабите в района бяха предупредени по 16-и канал от морския патрулен самолет за приближаващите дронове. Движението на дроновете беше проследявано от самолета. Получавахме непрекъсната информация чрез френското морско командване за Средиземно и Черно море и поддържахме контакт с морския патрулен самолет.", каза контраадмиралът пред БНТ.

Първата атака е била около 12.00 ч., последвана от още два удара с надводни дронове срещу контейнеровоза. Военноморските сили своевременно са започнали операция по търсене и спасяване, след като са получили сигнал от френския самолет, че екипажът започва да напуска кораба.

Към момента корабът все още е на вода, намира се на мястото, на което е бил поразен, и продължава да дрейфува.

"Има три пробойни, разположени от левия борд. И при трите атаки дроновете са приближили от източна посока, а ударите са нанесени от западната страна, откъм борда. Екипажът беше предупреден, което, смятам, допринесе изключително много за това да няма жертви и всички да бъдат спасени.", заяви Михайлов и отказа да отговори може ли да каже откъде са дошли дроновете. Третият дрон е бил унищожен с огън от стрелково оръжие.

Днес в София се провежда среща на военните министри на България, Румъния и Турция, като поводът е точно сигурността в Черно море след атаките с дронове срещу кораби. "Докато течеше тази среща, беше ударен контейнеровоз", каза Стоянов.

Maritime.bg се е свързал с гръцкия оператор на кораба - операторът съобщил, че екипажът е от 18 души и всички са спасени; изказват се благодарности на страната ни.

Министерството на транспорта потвърди спасяването, говорейки за 17 мили отстояние от брега (и тази дистанция е в икономическите води, не териториални): "Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз „CONTSHIP JET“ е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. В 12:13 ч. екипажът напуска плавателния съд. Незабавно е обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от Гранична полиция и медицински екипи".

Екипажът се състои от 14 филипинци и 4 украинци.

Преди няколко дни премиерът Румен Радев похвали тактиката на България да не назовава Русия като автор на атаките - след като Румъния посочила Русия за агресор, последвали още нападения в румънското морско пространство. Днешният ден опровергава Радев.

Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки Странна интерпретация на атаките с дрон в Черно море и българската позиция за тях направи премиерът Румен Радев. Той засегна темата на Софийския икономически форум, който се провежда в столицата.

Още от Радев - на предизборна среща с Илияна Йотова той иронизира неуместно Асен Василев заради рисковете пред България:

ДРУГ КОРАБ

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