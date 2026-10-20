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Потъна атакуваният с дрон в Черно море кораб ABLE

Днес, 14:33
ABLE
ABLE

Товарният кораб ABLE, атакуван на 6 октомври в изключителната икономическа зона на България в Черно море, е потънал край бреговете на Турция. Корабът, който плаваше под флага на Палау, е изчезнал от радарите късно снощи, предаде Нова.

Корабът бе атакуван от дронове на 70 морски мили от град Бяла. При атаката той е превозвал 5985 тона ечемик от Румъния за Турция. Всичките 18 членове на екипажа на ABLE - 11 турски и седем индийски граждани, бяха евакуирани. Въпреки пораженията, корабът се носеше по морето без управление, а на 14 октомври напусна българската изключителна икономическа зона. По данни на Министерството на транспорта това е станало около 01:10 ч., когато плавателният съд е с дължина 110 метра и ширина 17 метра се е намирал на приблизително 33 морски мили източно от Ахтопол.

ABLE беше един от двата търговски кораба, атакувани с безпилотни летателни апарати край българското крайбрежие на 6 октомври. Другият плавателен съд - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, получи тежки структурни повреди и потъна веднага след нападението.

 

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