С още един се увеличиха ударените с дрон кораби край бреговете на България, за които, съобразно опита, нашите власти ще търсят доказателства за източника на атаката, но няма да намерят. Около 9 часа днес товарният кораб под сомалийски флаг BETUL 8 бе поразен на 42 мили югоизточно от нос Калиакра (78 км), в икономическата зона на страната ни. Съдът тръгна постепенно да потъва, а българските военни спасиха с хеликоптери 12-членния екипаж, който се бе евакуирал на плот.

"Съдът е бил поразен от два безекипажни катера-камикадзе", съобщи вечерта в социалните мрежи министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като часове по-рано спасените моряци казаха същото пред журналисти и им показаха снимки.

"Атаките срещу цивилни съдове в Черно море не могат да бъдат оправдани по никакъв начин!", каза протоколно Стоянов. Добави, че Министерството на отбраната не е разполагало с предварителна разузнавателна информация за действия на безекипажни катери в района. Нито дума за предполагаемия източник! За разлика от него, за моряците от кораба няма съмнение какви са били дроновете. Казаха пред медиите, че са руски. Че са руски твърдо заяви и Румъния при повечето инциденти в нейни води.

BETUL плаваше с 12-членен екипаж от Тулча, Румъния, към Египет, превозвайки насипна пшеница. Моряците са 8 турски граждани и 4 азери.

В спасителната акция се включиха четири военни кораба от противоминната група на НАТО, два хеликоптера „Кугър“ и самолет Су-25 на нашите ВВС. Операцията продължи над 2 часа. "От огледите стана ясно, че е кораб, който е обърнат. Има два спасителни плота, единият подава димни сигнали, което показва, че има хора на него, наблюдават се, че махат. Корабите бяха по най-бързия начин насочени натам", разказа за етапите от операцията флотилен адмирал Ваньо Мусински, зам.-командир на ВМС пред БНТ. "След като извлякохме първия пострадал, попитахме го за броя на техния екипаж. Казаха, че всички са били на спасителния сал. След което започвахме интензивна работа да ги вадим един по един", добави майор Марин Тасков, пилот в авиобаза "Крумово", командир на екипа на полета. Кош е спуснат в сала и така моряците са извлечени нагоре.

Те са добре. Капитанът е с лека прорезна рана на главата.

Спасителите изразиха задоволство от физическото и психическо състояние на моряците в трудния момент. Самите спасители пък получиха напълно заслужени поздравления от командири, институции и обикновени хора.