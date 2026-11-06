Дронът, открит до полигона в Шабла, се оказа руски "Гербер-2"

Дронът, открит сутринта на плажа до военния полигон в Шабла, се оказа руски "Гербер-2". Това става ясно от официално съобщение на Министерство на отбраната. Рано сутринта кметът на Шабла Мариян Жечев обяви, че на апарата е имало надпис "Шахед", който носят иранските дронове, с които Русия атакува Украйна всекидневно. Според военните обаче надпис изобщо не е имало.

"Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, намерен днес край Шабла. В 10.00 ч е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла", написаха от МО.

МВР също съобщи, че дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла.

След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна. "Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2“, посочват от военното министерство и добавят, че "дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност".

МО твърди, че дронът не е е носил взрив. Това бе установено бързо, за разлика от падналия край Кардам дрон, за който МО и МВР три месеца вече не могат да кажат дали на него е имало взрив, както твърдеше премиерът Румен Радев първоначално, или не.

Часове по-рано кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че сигналът за безпилотния летателен апарат в Шабла е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега.

Цял месец не стигна на властта да каже има ли взрив на дрона край Кардам Цял месец не стигна на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон.

Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, твърди Жечев.

Димитър Стоянов: Дроновете край Варна са руски и безопасни Военният министър Димитър Стоянов набързо обяви всички намерени край Варна дронове за руски, безопасни и без боеприпаси. В същото време той пак обвини, че Украйна още не е дала информация за дрона, който падна в близост до Кардам.

Три месеца не стигнаха на властта да каже дали е имало взрив на падналия край Кардам дрон

Три месеца не стигнаха на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон. Допълнително абсурд създава и ситуацията, в която МО чака от МВР да му даде данните, при положение, че военните разполагат със сапьорски части, лаборатории, химически войски и какво ли още не. И вместо да си свършат работата по случая, управляващите продължават да сипят обвинения към Украйна, че не им давала поисканата информация.

На 8 август премиерът Румен Радев направи извънредно изявление, в което обяви как в 08:10 ч. сутринта дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил на 100 метра след границата, в близост до бившия ГКПП край село Кардам. "Няма пострадали хора или поражения по сграден фонд и инфраструктура, обяви той тогава, но веднага два пъти натърти, че е имало взрив. "Мястото на взрива е на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Граничните полицаи чули взрива много силно и се е виждал черен дим", добави той.

Само няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов започна да дава заден, като заобяснява, че може и да не е имало изобщо взрив. "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята", каза той.