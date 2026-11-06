Дронът, открит до полигона в Шабла, се оказа руски "Гербер-2"

Дронът, открит сутринта на плажа до военния полигон в Шабла, се оказа руски "Гербер-2". Това става ясно от официално съобщение на Министерство на отбраната. Рано сутринта кметът на Шабла Мариян Жечев обяви, че на апарата е имало надпис "Шахед", който носят иранските дронове, с които Русия атакува Украйна всекидневно. Според военните обаче надпис изобщо не е имало.
"Военнослужещи от Военноморските сили (ВМС) изпълниха задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен летателен апарат, намерен днес край Шабла. В 10.00 ч е подаден сигнал от оперативния дежурен на МВР за наличие на дрон в района на плажа северно от фара на нос Шабла", написаха от МО.
МВР също съобщи, че дрон с размери 3 на 4 метра е открит на плажа на около 800 метра от фара в Шабла.
След полученото искане, положителна резолюция от началника на отбраната и заповед на заместник-командира на ВМС, е активирано формированието за овладяване и преодоляване на последствия от бедствия от Военноморска база Варна. "Извършен е преход до района и обследване на обекта. Специализираният екип установява, че въздушният дрон вероятно е паднал в морето и впоследствие е изхвърлен на брега. По корпуса му няма надписи, класифициран е като руски "Гербер - 2“, посочват от военното министерство и добавят, че "дронът е унищожен на място, при стриктно спазване на всички мерки за безопасност".
МО твърди, че дронът не е е носил взрив. Това бе установено бързо, за разлика от падналия край Кардам дрон, за който МО и МВР три месеца вече не могат да кажат дали на него е имало взрив, както твърдеше премиерът Румен Радев първоначално, или не.
Часове по-рано кметът на Шабла Мариян Жечев съобщи, че сигналът за безпилотния летателен апарат в Шабла е подаден от гражданин, който се натъкнал на необичайната находка при разходка по брега.
Предполага се, че дронът е изхвърлен от морето и носи взривен заряд. "Върху него има и надпис „Шахед”, твърди Жечев.
Три месеца не стигнаха на властта да каже дали е имало взрив на падналия край Кардам дрон
Три месеца не стигнаха на властта, в лицето на министерствата на отбраната и на вътрешните работи, да обяви имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон. Допълнително абсурд създава и ситуацията, в която МО чака от МВР да му даде данните, при положение, че военните разполагат със сапьорски части, лаборатории, химически войски и какво ли още не. И вместо да си свършат работата по случая, управляващите продължават да сипят обвинения към Украйна, че не им давала поисканата информация.
На 8 август премиерът Румен Радев направи извънредно изявление, в което обяви как в 08:10 ч. сутринта дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил на 100 метра след границата, в близост до бившия ГКПП край село Кардам. "Няма пострадали хора или поражения по сграден фонд и инфраструктура, обяви той тогава, но веднага два пъти натърти, че е имало взрив. "Мястото на взрива е на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Граничните полицаи чули взрива много силно и се е виждал черен дим", добави той.
Само няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов започна да дава заден, като заобяснява, че може и да не е имало изобщо взрив. "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята", каза той.