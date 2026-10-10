Транспортното министерство оправда с времето кратката спасителна акция

Транспортното министерство, към което е "Морска администрация", оправда с метеорологичното време и характеристиките на морето към него момент краткостта на спасителната операция за потъналия след дронова атака кораб "Алфа Ватан". Представяйки част от хронологията на акцията и мотива за вземане на решението за спиране, министерството обясни: "Предвид голямото разстояние от брега, на което са се случили инцидентите, както и след направения анализ на хидрометеорологичните условия, вероятния дрейф и посоката на течението, спасителните екипи потвърждават, че определеният район е напълно изчерпан (има се предвид проверен - б.а.) и няма вероятност за откриване на други оцелели".

Обясненията бяха дадени след запитване на "Сега" за краткостта на акцията. "Периметърът на търсене е бил ограничен и прецизно покрит", уточнява още министерството.

Според предоставените по-рано публични данни операцията по спасяване на потъналия в нашето икономическо пространство съд е продължила около 15 часа. Това предизвика недоумение в много хора, защото друг път спасителните действия са продължавали доста по-дълго, като например за изчезналия край Созопол рибар през зимата - бе търсен няколко дни. Сирия, чийто граждани са почти всички загинали моряци, също попита България защо акцията е прекратена. Следва да се отбележи, че макар министерството да визира лошото време, на публикуваните от операцията кадри не се забелязаха лошо време и неспокойно море.

КРАЙ СИНЕМОРЕЦ

Междувременно ВМС съобщи, че вчера противоминната натовска група в Черно море е неутрализирала два обекта. Най-напред бил видян стартови двигател на ракета Х-31Р, след което екипажът на румънския кораб „Капитан Константин Думитреску“ го взема на борда. Районът не се уточнява в съобщението на морските ни военни. На 15 мили източно от Синеморец също са видени плаващи части от дрон. Два наши кораба се насочват и обектът е взривен поради опасения за наличие на взривно вещество.