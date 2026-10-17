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Близки на моряците от HS Dignity ги издирват в социалните мрежи

Днес, 20:19
Съобщение във Фейсбук за изчезналия Хамза Сюлейман
Съобщение във Фейсбук за изчезналия Хамза Сюлейман

Товарният кораб HS Dignity потъна край Крапец на 13 октомври. От 11-членния екипаж се спасиха петима - четирима сирийци и един египтянин. И петимата бяха закарани във Варна, където бяха прегледани. Няма данни някой да е оставен в болницата. Но роднините им не могат да разберат кои са оцелелите и кои са изчезналите. Те пускат във Фейсбук съобщения, търсейки информация за своите близки. Българските власти не са публикували досега официален списък с оцелелите нито от HS Dignity, нито от потъналия с целия си екипаж от 11 души ALFA WATAN - отново предимно сирийци. Няма и данни за имената на изчезналите според показанията на оцелелите.

На 6 октомври първи потъна ALFA WATAN. По думите на българските власти огромният кораб се е озовал на 2000 м дълбочина само за 3 минути през нощта. Спасителната операция трая едва 12 часа и не бе възобновена, което предизвика гнева на роднините на екипажа в Сирия. 

Във Фейсбук групата Bulgaria роднините публикуват данни за издирваните. Лена Юсеф споделя снимка на близкия си Махмуд Насер Мустафа и търси всякак информация. Разказва, че е звънила във варненските болници без резултат. 

Али Аладжи споделя снимката на Мохамад Али Сулайман също от SH DIGNITY.

 

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