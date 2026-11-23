През 2027 г. пенсиите ще заместват по-малка част от дохода. Брутният коефициент на заместване – важен показател за адекватността на пенсиите, ще намалее от 51,9 на 51,6%, а нетният коефициент – от 66,8 до 66,4%. Това е една от констатациите в становището на Фискалния съвет за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. Като цяло, бюджетът изглежда малко по-добре в сравнение с предходни години – дефицитът ще се покрива в по-малка степен от данъците и в по-голяма от осигуровките, но това се дължи на административни мерки, а не на реформи. Поради това, рисковете пред системата остават нерешени.

Средният размер на пенсиите ще забави ръст – 8,1% при 9% тази година. Като се вземе предвид очакваната средногодишна инфлация от 4%, реалният ръст на пенсионния доход възлиза на 3,9% при 3,8% за 2026 г. и 6,9% да 2025 г., посочват финансистите.

Приходите от осигуровки се увеличават с по-бърз темп от този на разходите (11,85% срещу 8,3%), в резултат на което степента на покритие на разходите с приходи на осигурителната система се увеличава и ще бъде 59,4%, докато тази година е 57,6%. Така дефицитът ще е по-малък дял от БВП (4,75% при 4,97% сега), но и по-голяма сума – 6,717 млрд. евро при 6,480 сега и под 6 млрд. за 2025 г.

При непроменени размери на осигурителните вноски основен принос за по-високите приходи имат увеличението на минималния осигурителен доход с 6,4%, на максималния осигурителен праг с 4,3%, както и повишаването на заплатите в бюджетния сектор с 5%, отбелязват експертите.

От увеличението на обезщетенията, което управляващите обичат да изтъкват, хората ще получат допълнително само 48,5 млн. евро. Тази малка сума само подчертава и колко ненужно беше обезщетенията да се държат във фризера, докато осигурителните прагове и максималният осигурителен доход растат.

Натискът на разходите неминуемо ще доведе до необходимост от допълнителни приходи или от промяна в правилата за осъвременяване и финансиране във фонд "Пенсии", а лошата демографска ситуация у нас ще продължи да засилва този натиск, предупреждава Фискалният съвет. Изпреварващият ръст на приходите от осигурителни вноски (11,8%) спрямо заложения ръст на разходите (8,3%) е постигнат основно чрез административно повишените осигурителни прагове, а не чрез структурни мерки, посочват още експертите.

Съществува сериозна уравниловка във величината на получаваните пенсии – 45,5% от пенсионерите получават минимална или социална пенсия, пише още в становището.

Противно на намеренията на управляващите да съсипят втория стълб в името на кратокрайно стабилизиране на ДОО, Фискалният съвет вижда в него ключова част от системата. Даже препоръчва реформата в пенсионния модел да се насочи към стимулиране на развитието на втория стълб и засилване на капиталово-покривния елемент в пенсионния доход. "Не следва да се допуска пренасочване на вноски от универсалните фондове към ДОО. Това ще намали касовия недостиг, но ще увеличи бъдещите задължения на първия стълб", предупреждават от съвета.

Експертите напомнят на управляващите, че изравняването на осигурителната тежест на всички заети лица в икономиката не може да заобикаля силовите министерства. Тук обаче позициите не са еднозначни. Владислав Горанов от ГЕРБ например определи въвеждането на лични осигуровки на държавните служители за "макроикономическа глупост", защото заради тях се увеличиха брутните им заплати, което влияе и на средната заплата, без реално да има някаква икономическа обосновка.