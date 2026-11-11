ПБ твори скандал след скандал в социалния бюджет

Още от фиаското с втората пенсия си личеше, че социалният бюджет е в ретрограден Меркурий. От сутрин до вечер правителството на Румен Радев ни облъчва с едни и същи многословни новини за социални пакети, детски приоритети и стратегически завои, очевидно всички писани с изкуствен интелект, защото мигом се изпаряват от главата на читателя и умеят да казват на черното бяло. През това време истинската драма тече в трагикомичен сериал от гафове, лъжи, потайности и нови лъжи, от които най-безобидната поука е, че управляващите нямат представа къде се намират задължителните атрибути на един документ.

След лъжите с втората пенсия и укритата предизборно минимална заплата, най-новият епизод от "Бюджетните потайности" се разигра по тъмно вчера, малко след края на работното време. След като един месец всички се питат къде е реформата в ТЕЛК, от която в бюджета е записан само краен резултат (228,7 млн. евро икономии), тя тихомълком цъфна на парламентарния сайт – сигурен знак, че управляващите ще пробутат някое непопулярно предложение. И макар част от нещата във вече пълния комплект проекти да изглеждат направо като проява на здрав разум (с едно голямо "но", че са твърде общи, а дяволът е в детайлите), в тях здраво са се вкопчили, за да пътуват гратис, и няколко подли точки и алинеи. Те са двойници на ковид добавката – преоблечени са като реформи, но всъщност

само пощипват бюджета на някое скришно място

Никъде в социалните закони, изсипани в последните дни, не се вижда замисъл, стратегия, дългосрочен план, идентифициране на проблеми, посочване на решения. Няма ги даже малкото споменавани идеи на самите управляващи. Вместо това те пак са си намерили една добавчица, която да отрежат със замах и с усещането, че правят нещо важно. Както се очакваше, ножицата играе при заплащането на личните асистенти. Заедно с инвалидните пенсии, те са най-шокиращият скок в социалните разходи на последните години. През 2020 г. имахме 26 000 асистенти, а днес вече са над 88 000. Заплащането им се увеличи от 100 млн. тогава до над 880 млн. евро в бюджет 2026. То е обвързано с минималната заплата и автоматично расте. Имаше подозрения, че "Прогресивна България" ще замрази заплатите, но те надминаха опасенията – не само заплатите се замразяват, но се маха и добавката за клас. Така, докато всякакви държавни служители се стягат за бой срещу 5-те процента увеличение на заплатите (твърде скромно за тях), от 1 януари близките на хора с увреждания ще получат намаление. И

това може да се окаже цялата прословута реформа в ТЕЛК

Днес родителите почнаха да пишат протестни декларации, а социалният министър Наталия Ефремова опита да замаже скандала, сякаш някой друг, а не ПБ е писал промените в личната помощ. И тя, и мотивите на законопроекта премълчават кратката точка от две думи и една цифра, с които се зачерква добавката. Министърът даже представи намалението за увеличение, но либералното отношение на тези управляващи към истината вече е известен факт. От постове във "Фейсбук" се разбира, че социалното министерство е правило консултации с майките на деца с увреждания, поради което сега те се чувстват двойно излъгани от крайния резултат.

Такива специалитети алангле отдавна минават за реформи у нас. Те обаче просто стоварват цялата тежест на бюджетните проблеми върху произволни групи хора, които при Радев задължително са сред най-уязвимите. От подобни действия, както винаги, ще пострадат не само тези, които злоупотребяват със системата, а и всички, за които тя е единствен вариант – като родителите на деца с тежки увреждания, които нямат и един ден трудов стаж, защото цял живот се грижат за тях, 24 часа в денонощие, 7 дни в седмицата, без грам помощ, терапии, обучение.

На този фон в "реформата" няма нищо за големите проблеми с ТЕЛК, които на теория познават и в ПБ – за това, че един процент е ключът към всички помощи, че ТЕЛК не мери потенциала за активен живот, че подкрепата не интегрира, а напротив – изолира, че в много отношения е самоцелна, и т.н. Впрочем, това, че има законопроекти, все още не означава, че знаем какво точно ще се прави в ТЕЛК. Всичко в тази система минава през вездесъщите проценти на наредбата за медицинската експертиза, така че

оттук нататък всички врати са отворени – най-вече за още по-големи глупости.

Няма реформи и при пенсиите. Там очевидно цялата пара е била при втория стълб. Вместо реформи, след години спорове, ПБ задейства промени при майчинството, които не се одобряват от експертите. При предсрочно връщане на работа бонусът се повишава от 50 на 75% от обезщетението, което ще се получава заедно със заплатата, въпреки че неговото предназначение е да замества дохода от труд. Като се има предвид, че имаме най-дългото майчинство в ЕС, това едва ли може да мине за належаща промяна.

Липсата на каквито и да е опити да се направи нещо смислено ще затвърди феномена възрастта и стажът да растат, но пенсионерите да не намаляват. Това на практика означава, че истинските пенсионери с изпълнени условия ще продължат да намаляват, а ранното пенсиониране и инвалидните пенсии ще продължат неконтролируемия си възход. Както всяка година припомняме, и в този бюджет причините са ясно посочени - няколко вредни промени от последните години, но тези констатации живеят само в анализите и ПБ пак не е посегнала към тях.

Самата драма с втората пенсия е приключила само привидно. Ако слушаме хората на Радев, тя не само е приключила, ами даже не е започвала. Лъжите обаче по-скоро подсказват, че тук тепърва ще навлизаме в политическо тресавище. Опасните идеи за втория стълб не са новост за ПБ – тя дойде на власт със заканата моментално да го преразгледа. 15-те млрд. евро суха пара – лични спестявания на над 4 млн. българи в универсалните фондове, открай време се привиждат като пещерата на Али Баба за партиите, които удобно забравят, че задължителното осигуряване в тях вече е доброволно, а незаинтересоваността на 80% от осигурените е лична отговорност, а не повод да се слага ръка на тези пари.

От кореспонденцията, разкрита от ДБ, се вижда, че управляващите са си играли с

най-малко два варианта как да съсипят втория стълб

Единият – добил повече популярност, е да се отклонят временно 3, а после и 2% от вноската за втора пенсия, като така намалее дефицитът в НОИ, който плащаме от данъците си през бюджета. Това е изключително нагло намерение да се саботира чаканата 20 години мултифондова система, която трябва да тръгне точно догодина и да въведе фондовете в истинската им зряла възраст с диференцирани възможности за инвестиции и по-висока доходност. Тя саботира не само частните фондове, но в крайна сметка и НОИ, защото фонд "Пенсии" ще се подсили сега, но после ще трябва да плаща пенсиите на всички, които са се прехвърлили в него покрай тази несигурност. Дребен детайл е, че Гълъб Донев претендира да е обсъждал това заедно с дружествата, докато самите те не подозират това.

Много любопитен обаче е вторият вариант, който мина под радарите – да се разреши предсрочно теглене на средствата. "Сега" писа подробно за подобни кампании в балтийските страни. Ефектът от тях върху икономиката е силен, но краткотраен – БВП се увеличава, инфлацията скача поради потребителския бум, допълнителните данъци пълнят хазната. Разкрепостяването на втория стълб обаче създава две много неравностойни групи бъдещи пенсионери. Едната от тях ще тежи не само на държавния фонд, а и на социалната система, защото няма да има адекватни доходи на старини. Иначе за краткосрочен ефект подобни мерки са изключително хитри – от тях на първо време не боли, а и ще се извадят лесни пари. Затова под една или друга форма, сигурно ще ги видим пак – друго изглежда трудно може да се очаква от тази власт.