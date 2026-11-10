ПБ намалява заплатите на личните асистенти

Липсващата реформа в ТЕЛК, от която в бюджет 2027 са записани 228,7 млн. евро икономии, изведнъж се материализира през два законопроекта, внесени директно в парламента от депутати на "Прогресивна България". Това е станало тази вечер, в края на работния ден. Такава процедура обикновено се прилага, когато управляващите искат да заобиколят дългото обществено обсъждане и да приемат набързо нещо непопулярно.

Промените в условията за извършване на медицинска експертиза в системата на ТЕЛК и НЕЛК, са в закона за здравето. Те са твърде общи, но предполагат голяма промяна в сегашния начин на натрупване на проценти за няколко заболявания. С промени в закона за личната помощ пък се сбъдва витаещото в последните дни опасение, че ще бъдат замразени заплатите на личните асистенти, които сега са обвързани с минималната и растяха бързо. Тази връзка се премахва, а заплатите даже ще намалеят.

С трети комплект от промени се обвързва наличието на ТЕЛК за определени заболявания със задължителен преглед за годност да се управлява превозно средство.

От закона не личи, но в мотивите е записано, че в наредбата за медицинската експертиза трябва да се запишат правила за последващ контрол, включително анализ на издадените експертни решения. Въвежда се и автоматизиран обмен на информация между всички институции, включително МВР.

Какво се променя в медицинската експертиза

Сегашната епопея от събиране на документи от различни лекари за ТЕЛК би следвало да мине в историята. Занапред за определяне на степен на увреждане ще се използва медицинската информация и документация в електронния здравен запис на лицето в Националната здравноинформационна система. Това означава да се прилагат само електронни документи от медицинската история на човек, да се изключи възможността различни лекари да дават различни експертизи и въобще – да стане невъзможно изведнъж цяло село да развие едно и също нервно заболяване.

Насочването към ТЕЛК ще се извършва с медицинско направление и медицински протокол на лекарската консултативна комисия, които също ще са електронни документи в НЗИС.

Към оценката на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане (първото се отнася до хората в активна възраст, а второто – за децата и хората в пенсионна възраст) вече ще се извършва комплексна медицинска оценка на здравословното състояние, в която ще влиза и определяне на функционалния дефицит. Такива текстове има и сега в наредбата, като промените ще ги регламентират на ниво закон. На практика обаче ТЕЛК е натрупване на проценти за наличните заболявания и може да се случи човек да получи висок процент ТЕЛК, без да има реален функционален дефицит.

В оценката ще влизат заболяването, както и сега, но и функционалният дефицит при задоволяване на ежедневните потребности, т.е. възможностите за придвижване, ориентация, самообслужване и пр. Ще влязат и дефицитите при извършване на трудова дейност и противопоказните условия на труд, както и необходимостта от чужда помощ, помощни средства, съоръжения и др. Конкретните критерии и показатели ще се видят тепърва в промените в наредбата за медицинската експертиза, по която става всичко в ТЕЛК. Кабинетът ще има шест месеца срок да я преработи, т.е. може да се очаква най-рано промените да се задействат от средата на другата година.

Какво се променя при личните асистенти

Трудовите договори на личните асистенти се премахват, като се заменят със специален договор по закона за личната помощ. Той няма да е по Кодекса на труда, поради което няма да подлежи на обичайните ограничения за работа на два трудови договора или на трудов и служебен. С въвеждането на специалния договор ще отпаднат ограниченията за броя часове, в които може да се извършва дейност като личен асистент, когато се работи и при друг работодател. Така, освен това, лични асистенти ще могат да бъдат и държавни служители, адвокати и др. Този договор също ще върви с осигуряване – задължително за фонд "Пенсии", а по желание и за общо заболяване и майчинство.

Сега личните асистенти получават часова ставка, която е 1,4 от минималната часова заплата. Полага се добавка за трудов стаж и професионален опит, като вноските са за сметка на работодателя – в случая съответната община. ПБ премахва връзката с минималната заплата, а оттам – и автоматичното нарастване на заплащането. Занапред часовата ставка ще се определя с бюджета за съответната година, т.е. ще може да се замразява. Освен това се премахва добавката за стаж.

За 2027 г. предложената ставка е 5,24 евро, колкото е и тази година. Така заплащането ще намалее от 1 януари по две линии – няма да я има добавката за клас, а ставката е по-ниска от старата формула (по нея щеше да е 5,57 евро). Общините ще трябва да прекратят действащите трудови договори между 1 април и 1 юни 2027 г., но новите ставки на заплащане влизат в сила от 1 януари.

Какво се променя в закона за движение по пътищата

Всяко вписване на експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК със заболяване, което налага оценка на физическата годност за управление на МПС, ще се изпраща на автоматизирана проверка дали лицето има шофьорска книжка. В случай, че притежава, лицето ще е длъжно да се яви в 30-дневен срок на оценка за годност да уравлява МПС. Ако оценката установи, че водачът не отговаря на условията да шофира, то в 7-дневен срок ще трябва да върне шофьорската си книжка на МВР.

Това ново условие влиза в сила шест месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник". То потенциално може да отвори врата възрастни шофьори с ТЕЛК да загубят възможността да шофират.