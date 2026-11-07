Минималното обезщетение за безработица се увеличава на 13 евро на ден

Илияна Кирилова Дневното обезщетение за безработица не е вдигано отдавна - досегашния размер е от април, 2022 г.

Увеличение на обезщетенията за безработица планира държавата за 2027 г., става ясно от представения вчера бюджет за догодина.

Дневното обезщетение за безработица не е вдигано отдавна - досегашния размер е от април, 2022 г. Минималното дневно обезщетение за безработица се повишава от 9,21 евро на 13 евро, за което са предвидени 16,8 млн. евро. Скокът при максималното дневно обезщетение за безработица е от 54,78 евро на 60,76 евро (за целта са планирани 3,6 млн. евро).

За първи път от 2023 г. са предвидени и увеличения на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст от 398,81 евро на 450 евро, както и на обезщетението при неизползване на отпуските за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - от 50% на 75%. За целта са заложени 26,4 млн. евро.

Пенсии

1874 евро ще е таванът на пенсиите от 1 юли догодина, става ясно още от представеният проект на бюджет за 2027-а, като той също не е вдиган от 2022 г. В момента максималната получаваната месечна пенсия е със 135 евро по-малко и не може да надхвърля 1 738,40 евро.

В последните години има критики, че държавата увеличава максималния осигурителен доход, върху който се плащат задължителни осигуровки, но не увеличава съответно максималната пенсия, която човек може да получава. Това поставя въпроса за справедливостта на осигурителния модел: доколко е оправдано да се изискват по-високи вноски от хората с високи доходи, без да се увеличава максималното пенсионно плащане.

Осъвременяването на пенсиите е планирано също от 1 юли догодина по Швейцарското правило - то ще е 7,8% и ще струва 552 млн. евро.

374,62 евро ще е минималната пенсия от 1 юли 2027 г.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 евро (при 620 евро сега), а максималният 2400 евро (при 2300 евро сега).

Минималната заплата също се увеличава от 620 на 660 евро, или с 6.4%.

Помощи

За 2027 г. се предвижда и увеличение на размерите на следните помощи:

- месечните помощи за семейства с едно дете - от 25,57 евро на 30 евро, за семейства с две деца - от 56,25 евро на 65 евро, за семейства с три деца - от 84,37 евро на 100 евро и за семейства с четири деца - от 89,48 евро на 105 евро. Запазва се принципът за нарастване на размера на помощта за всяко следващо след четвърто дете в семейството, като нарастването се увеличава от 10,23 евро на 15 евро; за деца близнаци - от 38,35 евро на 45 евро за всяко дете близнак;

- еднократната помощ при бременност - от 115,04 евро на 165 евро;

- месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г. - от 102,26 евро на 150 евро;

- еднократната помощ при раждане на дете - от 191,74 евро на 300 евро за първо дете, от 460,17 евро на 720 евро за второ дете, от 230,09 евро на 360 евро за трето дете и от 153,39 евро на 250 евро за четвърто и всяко следващо дете;

- допълнителната еднократна помощ при раждане за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст - от 51,13 евро на 85 евро;

- еднократната помощ при осиновяване на дете - от 191,74 евро на 300 евро, тъй като размерът ѝ е в зависимост от размера на помощта при раждане на първо дете;

- еднократните помощи за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас - от 153,39 евро на 175 евро;

- месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител - от 76,70 евро на 100 евро;

Размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се увеличават, както следва:

- за родители (осиновители), семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания:

- за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – от 603,33 евро на 704 евро;

- за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – от 291,44 евро на 342 евро;

- за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – от 230,09 евро на 281 евро;

