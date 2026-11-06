И Бюджет 2027 ще е със свръхдефицит и мижави реформи

Има голяма символика в представянето на бюджета за догодина в УНСС - сърцето на икономическата мисъл на България, обяви премиерът Румен Радев.

И догодина бюджетът на държавата ще бъде със свръхдефицит. Недостигът в хазната ще е около 5 млрд. евро - 3.5% от брутният вътрешен продукт на страната, който се очаква да достигне 141.3 млрд. евро.

Това стана ясно от представянето в УНСС на проектобюджета за 2027 г. от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Самият проект все още е апокрифен.

Правителството смята да поеме догодина 8.6 млрд. евро нови задължения, които надхвърлят съществено размера на дефицита.

"Бюджет 2027 г. е бюджет на вразумяването", обяви финансовият министър. Той, както и премиерът Румен Радев, пространно представиха одитите на Сметната палата на публичните финанси, разходите на Агенция Пътна инфраструктура и социалните плащания през последните пет години, за да покажат "тежкото наследство" от предишните управления и завареният дефицит от 5.7%, който бе заложен в бюджета за тази година.

Правителството е направило опит да свие разходната част на бюджета малко под 40% от БВП до около 56 млрд. евро, но обещаните значителни реформи така и не бяха съобщени.

Планираните съкращения в държавната администрация с 5000 бройки са под 10% и на практика са незаетите щатни бройки, коментира пред Нова нюз икономистът Георги Ангелов. А вкарването на държавните финанси в рамките под 3% дефицит ще се случи чак през 2029 г.

"Въпреки намаляването на дефицита от 5.7% на 3.5% планираме по-високи доходи и подкрепа за семействата", обяви Гълъб Донев. Минималната заплата ще нарасне на 660 евро, заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5%, а на учителите - със 7.5%, планират се по-високи семейни помощи и данъчни облекчения за деца, пенсиите ще се увеличат със 7.8% по швейцарското правило, повишават се стипендиите и заплатите на младите лекари.

Вдигането на бюджетните заплати с 5% няма да се прилага за работещите в МВР, отбраната, магистрати и министри, обяви премиерът Румен Радев.

В бюджета за догодина са заложени 6 млрд. евро капиталови разходи, като за изграждането на инфраструктурните проекти ще се разчита на публично-частно партньорство. За проектиране на приоритетната инфраструктура са заложени 65 млн. евро.

Догодина бюджетът ще разчита на приходи за около 51 млрд. евро, което е 36.1% от БВП. Основните данъци и ставки няма да бъдат променяни, обяви финансовият министър. Еднократно обаче ще бъдат обложени с допълнителни 33% няколко икономически сектора за свръхпечалбата, реализирана в периода 2000-2025 г.

Очаквайте подробности.